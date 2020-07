Crypto-137 powrócił. Dziś miejsce ma premiera gry Destroy All Humans!, która doczekała się solidnego odświeżenia z myślą o konsolach obecnej generacji i pecetach. Zobacz premierowy zwiastun i sprawdź oceny wystawione w recenzjach.

Dziś premiera Destroy All Humans! w odświeżonej wersji

Dzisiaj na rynku debiutuje Destroy All Humans! w solidnie odświeżonej wersji. Przygodowa gra akcji o zwariowanym kosmicie realizującym plan zagłady ludzkości jest już dostępna w wersjach przeznaczonych na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Nowy, przygotowany z okazji premiery zwiastun wprowadza w fabułę, ale też pokazuje, jak wygląda rozgrywka – jedno i drugie zapowiada się przekomicznie, o czym możesz się przekonać już teraz…

Zobacz premierowy zwiastun Destroy All Humans!

Są już pierwsze recenzje Destroy All Humans!

Pojawiło się już kilkadziesiąt recenzji odświeżonego Destroy All Humans! i trudno mówić o jednogłośnym werdykcie. Jedni krytycy zachwycają się nowością z katalogu THQ Nordic, chwaląc twórców za zachowanie zawartości i klimatu oryginału, a równocześnie poprawienie wszystkich aspektów rozgrywki i oprawy audiowizualnej. Nie brakuje jednak również opinii sugerujących brak kreatywności i „przestarzały” gameplay. Stąd dziewiątki i ósemki, ale też szóstki i piątki.

Wszystko więc zależy od tego, czego oczekujesz. Jeżeli prostej gry w klasycznym stylu, to jest to coś dla ciebie. Jeżeli jednak czegoś, co pokazuje możliwości współczesnych urządzeń, to niekoniecznie. Być może pomocna okaże się też ocena twojego ulubionego serwisu. Oto niektóre z nich:

COGconnected – 5,5/10

Critical Hit – 8,5/10

DarkStation – 6,0/10

Destructoid – 7,0/10

Digital Chumps – 7,0/10

DualShockers – 6,5/10

Everyeye – 7,0/10

Game Informer – 6,0/10

Game Rant – 7,0/10

Game Revolution – 7,0/10

GameSpot – 6,0/10

GameStar – 6,9/10

GamingTrend – 9,0/10

God is a Geek – 8,0/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

Hobby Consolas – 7,5/10

IGN – 7,0/10

Multiplayer – 8,0/10

Noisy Pixel – 7,5/10

PC Invasion – 5,5/10

PlayStation LifeStyle – 7,5/10

PlayStation Universe – 8,5/10

Push Square – 6,0/10

Shacknews – 7,0/10

The Games Machine – 7,8/10

TheixthAxis – 6,0/10

TheXboxHub – 8,0/10

Trusted Reviews – 5,0/10

Vandal – 7,0/10

VideoGamer – 7,0/10

Wccftech – 6,0/10

We Got This Covered – 8,0/10

Windows Central – 6,0/10

Worth Playing – 6,5/10

Xbox Achievements – 6,0/10

I jak? Zamierzasz dać szansę temu tytułowi czy jednak sobie odpuścisz? Daj znać w komentarzu – z przyjemnością poznamy twoją opinię. A jeżeli chcesz pograć na pececie, ale nie wiesz, czy ruszy ci Destroy All Humans! – sprawdź wymagania.

Źródło: THQ Nordic, Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o grach akcji: