Trwa wielka promocja Disney+, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić. To miły gest, zwiastujący jednak dość dużą podwyżkę cen abonamentu, zaplanowaną na tegoroczny grudzień.

Wysoka cena Disney+ sprawia, że nie korzystasz z tej usługi? Promocja to dobra okazja, by zmienić ten stan rzeczy. Szczególnie tak dobra promocja, jak ta, którą przygotowali właściciele tego serwisu streamingowego – za trzy miesiące zapłacisz niewiele ponad dwie dyszki. O ile się pospieszysz.

Promocja Disney+. Trzy miesiące prawie za darmo

Sprawa jest prosta: możesz mieć Disney+ za 6,99 zł miesięcznie przez trzy miesiące. Oznacza to, że za cały kwartał zapłacisz mniej niż wynosi obecnie miesięczny abonament (wszak kosztować będzie cię to 20,97 zł, a koszt miesięcznej subskrypcji to 28,99 zł).

Jedna uwaga – musisz się pospieszyć. Oferta promocyjna trwa tylko do 20 września 2023 r.

Co nietypowe dla tego typu promocji, z oferty mogą skorzystać nie tylko nowi, ale też powracający użytkownicy. Ci drudzy rozumiani są jako ci, którzy kiedyś już korzystali z Disney+, ale zdecydowali się zrezygnować z usługi.

Prezent na otarcie łez – Disney+ drożeje

Kto skorzysta z promocji, ten przez trzy miesiące będzie płacić dużo mniej, ale każdy abonent od grudnia zapłaci za Disney+ zdecydowanie więcej. Koszt miesięcznej subskrypcji w Polsce wzrośnie o 9 złotych (z dotychczasowych 28,99 na 37,99 zł), a rocznej – o 90 złotych (z 289,90 na 379,90 zł).

Jeśli chcesz wykupić Disney+ na rok, najlepiej zrobić to przed grudniem – to sposób, by zaoszczędzić te 90 złotych (poza dodatkową korzyścią, wszak roczny abonament zakłada 12-miesięczny dostęp w cenie 10 miesięcy).

Źródło: Disney Polska, inf. własna