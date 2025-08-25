Pixel 10 spowolni ładowanie baterii. I nie można tego wyłączyć

Funkcja Google Battery Health Assistance w smartfonach Pixel 10 ma poprawić żywotność baterii, ale nie każdemu przypadnie do gustu. Z czasem będzie spowalniać szybkość ładowania, a użytkownicy nie będą mogli jej wyłączyć.

Prezentacja smartfonów Google Pixel 10 przyciągnęła uwagę branżowych mediów z całego świata. Nowe modele wprowadzają teleobiektywy, ładowanie Qi2 z magnetycznym złączem Pixelsnap, funkcję Fotoasystent z AI Gemini, a także ulepszony procesor Tensor G5. Sprzęt na pewno ma szansę zainteresować wymagających użytkowników.

Jeśli planujecie zakup nowego Pixela, warto znać działanie funkcji Google Battery Health Assistance. W nowej serii jej działanie nie każdemu przypadnie do gustu i może wpłynąć na wybór sprzętu.

Google Battery Health Assistance

Google Battery Health Assistance to funkcja wprowadzona w starszych smartfonach Google Pixel, która automatycznie zarządza ładowaniem baterii, by spowolnić jej starzenie się i wydłużyć żywotność. W starszych modelach użytkownicy mogli ją swobodnie włączać lub wyłączać.

Przy okazji premiery smartfonów Pixel 9a producent wyjaśnił:

„Oprogramowanie będzie stopniowo dostosowywać maksymalne napięcie baterii, zaczynając od 200 cykli ładowania i kontynuując aż do 1000 cykli, aby ustabilizować wydajność baterii i spowolnić jej starzenie się. W miarę zużywania się baterii można zauważyć niewielkie skrócenie czasu pracy urządzenia. Asystent kondycji baterii będzie również regulować prędkość ładowania telefonu w zależności od zmniejszonej pojemności, co może skutkować delikatnym spowolnieniem ładowania.”

Jak ustalił serwis Android Authority, w serii Pixel 10 funkcja Battery Health Assist jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć. Oznacza to, że z czasem szybkość ładowania telefonu będzie ograniczana. Użytkownicy nie mają możliwości wyboru – funkcja działa automatycznie, a priorytetem jest wydłużenie żywotności baterii, nawet jeśli komuś bardziej zależy na szybszym ładowaniu.

Dużo do życzenia pozostawia kwestia żywotności baterii. W smartfonach Pixel bateria ma osiągać 80% pierwotnej pojemności po 1000 cyklach ładowania. Dla porównania, w Samsungach wytrzymuje ona 2000 cykli ładowania, zanim spadnie do 80% pojemności, a w bateriach litowo-jonowych OnePlus i OPPO – około 1600 cykli ładowania.