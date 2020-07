Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 nie zostały jeszcze ujawnione. Przynajmniej w pełni, bo jedną zagadkę właśnie rozwiązano.

Cyberpunk 2077 dla komputerów z Windows 7 i Windows 10

Marcin Gollent ze studia CD Projekt RED potwierdził w ostatnim wywiadzie, iż Cyberpunk 2077 ma wspierać DirectX 12 i rozszerzony DirectX 12 Ultimate. Zostawiając techniczne aspekty tych rozwiązań, o których możecie przeczytać w podlinkowanych artykułach, dla części graczy ważniejsza może być informacja dotycząca wspieranych systemów operacyjnych.

Gra będzie działać na komputerach pracujących pod kontrolą Windows 10 oraz Windows 7. Chociaż ten drugi jest już wiekowy i stracił wsparcie, to cały czas może pochwalić się dużą popularnością. Wedle niedawnych statystyk, co czwarty komputer wciąż działa na Windows 7. Na zabawę nie powinni za to nastawiać się korzystający z Windows 8 / 8.1.

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 wciąż owiane tajemnicą

Już jakiś czas temu potwierdzono, iż Cyberpunk 2077 będzie wspierał ray tracing, ostatnio sprecyzowano to o kilka szczegółów, a także potwierdzono obecność techniki NVIDIA DLSS 2.0.

Trudno dziwić się oczekiwaniom, że pod względem oprawy graficznej CD Projekt RED najwięcej zaoferuje właśnie posiadaczom komputerów. Te będą musiały być oczywiście odpowiednio wydajne. Póki co wyjaśniono jednak tylko wyżej omówioną kwestię, dokładne wymagania sprzętowe pozostają niewiadomą. Wprawdzie poznaliśmy konfigurację, na której prezentowano grę podczas E3 2019, ale nie należy z tego wyciągać daleko idących wniosków. Twórcy nie zajmowali się wtedy optymalizacją, a na targi zawsze zabierane są najmocniejsze zestawy.

Premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się 19 listopada 2020 roku. A tak przynajmniej zakładają najnowsze plany producenta. Poza wersją na PC pojawią się również te na konsole Xbox One i PlayStation 4. Później gra ma zawitać również na konsole nowej generacji.

Źródło: overclock3d

