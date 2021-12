Właśnie pojawił się oficjalny zwiastun drugiej części Doctor Strange. Jest to zapowiedź kolejnego filmu tej serii. Czy są tu fani produkcji? Jak oceniacie postać Dr Strange’a? Poniżej znajdziecie więcej informacji.

Już jest zwiastun nadchodzącej produkcji!

Po raz pierwszy oficjalny zwiastun filmu Doctor Strange and the Multiverse of Madness publikowano w kinach, po napisach końcowych filmu Spider-Man: No Way Home. Marvel teraz oficjalnie udostępnił zwiastun w sieci. Sam Raimi zastąpi Scotta Derricksona na fotelu reżysera sequela, a scenarzysta Loki, Michael Waldron, pomoże napisać scenariusz. Doctor Strange and the Multiverse of Madness pojawi się na dużym ekranie 6 maja 2022 roku.

Doctora Strange w Multiwersum Szaleństwa - czy zaskoczy?

Każdy kto dotrwał do ostatniej sceny po napisach końcowych, wie, że ostatnia scena poklatkowa w No Way Home jest to trailer do Doctora Strange'a w Multiwersum Szaleństwa. W teaserze słyszymy echo niektórych słów wypowiedzianych przez Wonga w No Way Home. Strange zajął się zaklęciem, które ostatecznie otworzyło multiwersum. Strange spotykaj się z Wandą Maximoff, której nie widzieliśmy od czasu finału WandaVision, a sam doktor potrzebuje jej pomocy w przywróceniu multiwersum.

Źródło: Marvel