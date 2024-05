Doom w czasach średniowiecza. Mówią o tym poważne źródła

Czyżby wielkimi krokami zbliżała się nowa gra z serii Doom? Dwa źródła informują, że pokaz kolejnej odsłony jest tuż za rogiem. Mówi się, że nowy Doom będzie nawiązywać do klimatu średniowiecza.

Co planuje Id Software? Czyżby deweloper nosił się z zamiarem wzbogacenia listy najlepszych gier 2024 o nową część Dooma? Oficjalna prezentacja może być bliżej niż sądzimy. “Może” - słowo klucz, wszak mówimy o branżowych przeciekach. Przyjrzyjmy się im.

Doom: The Dark Ages nieoficjalnie

Tom Henderson (Insider Gaming) to uchodzi w branży za dobrze poinformowanego dziennikarza, który z wyprzedzeniem ujawnia, co planują poszczególni deweloperzy. Najnowsze doniesienia sugerują, iż Id Software trzyma w ukryciu grę Doom: The Dark Ages. Nowa część jest podobno tworzona od czterech lat i teraz nadchodzi czas na prezentację. Nieoficjalnie gra zostanie ujawniona 9 czerwca w trakcie Xbox Games Showcase 2024.

W bliźniaczym tonie wypowiada się Jez Corden (Windows Central) oraz leaker Nate The Hate.

“Możemy potwierdzić doniesienia Insider Gaming i Nate’a dotyczące DOOM: The Dark Ages. Chociaż nie znałem nazwy, w ciągu ostatnich kilku tygodni wiele źródeł potwierdziło mi, że DOOM zmierza na Xbox Games Showcase 2024 . Roboczy tytuł gry brzmiał DOOM: Year Zero, który pierwotnie wyciekł za pośrednictwem FTC zeszłego lata i wygląda na to, że DOOM: The Dark Ages będzie swego rodzaju prequelem.” - pisze Jez Corden.

Najbardziej intryguje tytuł nowego Dooma, który dobitnie nawiązuje do klimatu średniowiecza. Takie rozwiązanie byłoby powiewem świeżości. Moim pierwszym skojarzeniem, może nieco naciąganym, jest film Predator: Prey z 2022 r., gdzie łowca z kosmosu urządza polowanie w 1719 r. i tym samym nie dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem. Może podobnie będzie z nowym Doomem?

