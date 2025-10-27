Dreame Black Month: Cały miesiąc promocji z rabatami do 45%

Dreame, czołowy producent inteligentnych urządzeń AGD, właśnie wywrócił Black Friday do góry nogami. Zamiast szaleńczego wyścigu w jeden piątkowy dzień, marka daje Ci cały miesiąc na przemyślane zakupy w rewelacyjnych cenach.

Marzysz o robocie sprzątającym, który zrobi to za Ciebie? A może o odkurzaczu, który rzeczywiście ułatwi Ci życie? Teraz możesz to mieć – bez stresu, bez pośpiechu, za to z prawdziwymi oszczędnościami.

Miesiąc okazji zamiast jednego dnia

Akcja "Black Month" potrwa od 3 listopada do 1 grudnia 2025 roku, obejmując swoim zasięgiem całe portfolio marki. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z promocji na kilkadziesiąt modeli ze wszystkich kategorii produktowych Dreame, z rabatami sięgającymi nawet 45%.

Wydłużenie okresu promocyjnego ma na celu umożliwienie konsumentom spokojnego wyboru urządzeń idealnie dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, bez presji czasu charakterystycznej dla jednodniowych wyprzedaży.

Gwiazdy promocji

Wśród produktów objętych akcją znajdą się urządzenia z kilku kluczowych kategorii:

Roboty sprzątające

Flagowym modelem w tej kategorii jest Dreame X50 Ultra, wyposażony w system ProLeap™ umożliwiający pokonywanie przeszkód do 6 cm wysokości. Robot oferuje potężną moc ssania 20 000 Pa oraz innowacyjny system dwóch szczotek głównych HyperStream™, które eliminują problem zaplatywania się włosów. Urządzenie współpracuje ze stacją PowerDock™ wykonującą 8 automatycznych procesów czyszczenia i konserwacji.

To jednak tylko jeden z wielu modeli robotów sprzątających dostępnych w promocji – każdy dom ma swoje specyficzne potrzeby, dlatego warto przejrzeć pełną ofertę akcji.

Odkurzacze pionowe

W tej kategorii wyróżnia się Dreame Z30 AquaCycle z mocą ssania 28 000 Pa. Model został wyposażony w innowacyjną głowicę AquaCycle™ ze specjalnym wałkiem mopującym, pozwalającym na czyszczenie podłóg na mokro z użyciem czystej wody. Akumulator zapewnia do 90 minut nieprzerwane pracy.

Z30 AquaCycle to przykład tego, co można znaleźć w ofercie – w promocji dostępne będą także inne modele różniące się funkcjami, mocą i przeznaczeniem do konkretnych zastosowań.

Urządzenia Wet&Dry

Dla rodzin z dziećmi i zwierzętami Dreame przygotowało model H14 Dual, który można przekształcić w konwencjonalny odkurzacz pionowy. Urządzenie oferuje moc ssania 18 000 Pa i możliwość pracy na płasko, co ułatwia sprzątanie pod niskimi meblami. Po zakończeniu pracy robot automatycznie czyści się i suszy w stacji dokującej.

H14 Dual to jeden z głównych bohaterów promocji, ale oferta obejmuje również inne modele z tej kategorii – warto sprawdzić pełną gamę, by znaleźć urządzenie idealnie dopasowane do potrzeb.

Produkty do pielęgnacji włosów

W kategorii beauty dostępna będzie kompaktowa suszarka Dreame Pocket, generująca przepływ powietrza o prędkości do 70 m/s. Urządzenie wysuszy krótkie włosy w zaledwie 40 sekund, jednocześnie chroniąc ich strukturę dzięki technologii jonizacji i czujnikowi temperatury działającemu 300 razy na sekundę. Suszarka waży tylko 300 g i generuje zaledwie 60 dB hałasu.

Pocket to nie jedyne urządzenie do pielęgnacji włosów i ciała, które będzie dostępne podczas Black Month w promocyjnych cenach – w promocji można będzie nabyć wielu przedstawicieli tej kategorii.

Roboty koszące

Dla posiadaczy ogrodów przygotowano promocję na robota Dreame A2 z technologią OmniSense™ 2.0, który radzi sobie z powierzchniami do 3000 m². Robot nie wymaga przewodów ograniczających ani dodatkowego oprzyrządowania RTK – do instalacji wystarczy smartfon z aplikacją. System tnący EdgeMaster™ umożliwia koszenie dokładnie do krawędzi trawnika.

Oprócz modelu A2 w promocji dostępny będzie również jego starszy brat – model A1 Pro.

Szeroka oferta dla każdego

Warto podkreślić, że wymienione produkty to tylko wybrane przykłady z bogatej oferty promocyjnej. Akcja Black Month obejmie kilkadziesiąt modeli ze wszystkich kategorii produktowych Dreame, dając klientom szeroki wybór urządzeń w atrakcyjnych cenach.

Gdzie kupić?

Promocja będzie dostępna w oficjalnych kanałach sprzedażowych marki oraz u Oficjalnych Partnerów Dreame.

