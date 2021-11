Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale istnieje masa aplikacji smartfonowych, które nas śledzą, a potem przekazują nasze dane do innych firm. Jeśli chcesz ochronić swoje informacje przed trackerami, to sprawdź najnowszą aktualizację wyszukiwarki DuckDuckGo.

Szukając alternatywy dla popularnej wyszukiwarki Google, która bardzo lubi nas śledzić, warto sprawdzić DuckDuckGo. Opiera ona wyniki zapytań na tradycyjnych źródłach danych oraz informacjach umieszczanych w sieci przez internautów. Wyszukiwarka ta nie gromadzi żadnych danych swoich użytkowników i chce, by czuli się oni bezpieczni. Jeśli korzystasz ze smartfona z Androidem i cenisz swoją prywatność, to warto rozważyć jej zainstalowanie, szczególnie, że dodano do niej aktualizację z bardzo przydatną funkcją.

Prywatność, prywatność i jeszcze raz prywatność

DuckDuckGo w swojej najnowszej wersji aplikacji dodało funkcję App Tracking Protection. Głównym jej zadaniem jest blokowanie trackerów z aplikacji firm zewnętrznych. Co ciekawe, działa w tle i chroni przed śledzeniem nawet wtedy, gdy nie korzysta się z telefonu. ATP wyświetla też statystyki zablokowanych trackerów, dzięki czemu wiadomo, które apki przekazują dalej nasze prywatne dane.

DuckDuckGo zapobiegnie rejestrowaniu aktywności w Internecie przez aplikacje i zablokuje przekazywanie tych informacji dalej różnym podmiotom. Obecnie dostępna jest wersja beta, jednak system już działa skutecznie. Mobilną wersję przeglądarki można bez problemu pobrać w aplikacji Google Play.

Korzystacie z DuckDuckGo?

Źródło: DuckDuckGo