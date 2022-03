Nowy panel E Ink wreszcie jest pełen kolorów i cechuje się wysokim kontrastem. Krótko mówiąc: doczekaliśmy się. Jest wprawdzie jedno „ale”, może się jednak niebawem zdezaktualizować.

E Ink w kolorze nabiera… kolorów

Kolorowe wyświetlacze E Ink w czytnikach e-booków wciąż są rzadkością, choć się zdarzają. Najbardziej znanym modelem jest Pocketbook InkPad Color. Robi wrażenie, ale przy 4096 kolorach trudno o poważną głębię i wysoki kontrast. Jeśli kolorowe ekrany mają być przyszłością tej technologii, to konieczny jest postęp. I coś się w tym temacie dzieje.

Niedawno światło dzienne ujrzał E Ink Gallery Plus – nowy rodzaj kolorowego panelu E Ink. Wykorzystuje czterokolorowe pigmenty w każdym pikselu, aby uzyskiwać gamę wynoszącą aż 60 000 kolorów. To olbrzymi wzrost, a do tego współczynnik kontrastu zwiększył się o 40 procent w porównaniu z poprzednią generacją. To ważny krok na drodze do realizacji celu, o którym przed momentem wspomniałem. Tylko…

E Ink Gallery Plus to ekran do innych zastosowań

E Ink Gallery Plus nie jest technologią opracowaną z myślą o czytnikach e-booków. Zamiast tego ma znaleźć zastosowanie na rynku wewnętrznej reklamy cyfrowej. Na panelach o przekątnych 13,3 cala, 25,3 cala i 28 cali wyświetlać mogą się oferty specjalne albo też – jak na grafice w newsie – aktualne menu.

Jednym z pierwszych nabywców jest z kolei operator metra w Taipei, a w skrócie celem jest zastąpienie drukowanych plakatów i komunikatów. Chodzi nie tylko o zwiększenie wygody, ale też o pozytywny wpływ na środowisko. Nie dość, że eliminuje konieczność drukowania materiałów, to jeszcze E Ink Gallery Plus jest na tyle energooszczędne, że bez problemu może być zasilane energią słoneczną. Jak to w przypadku E Ink – prąd jest potrzebny tylko do zmiany wyświetlanej treści i ewentualnego podświetlenia.

Potencjał jest niemały

To, że ten typ panelu nie trafi do czytników, nie oznacza w żadnym razie, że jest dla użytkownika bez znaczenia. Rozwój Gallery Plus może zaowocować także lepszymi wyświetlaczami E Ink w mniejszym formacie. Być może w niedalekiej przyszłości doczekamy się więc czytników z kolorowymi ekranami, których kontrast będzie wreszcie w pełni zadowalający. Liczę na to!

