EA Sports FC 24. Przyszłe Gwiazdy i nowe Ikony już w grze

Pierwsza drużyna Przyszłych Gwiazd EA Sports FC 24 została oficjalnie zaprezentowana. Jak co roku EA Sports wskazała tzw. drużynę Future Stars, czyli zbiór utalentowanych zawodników w wieku do lat 23. Oprócz tego w grze pojawiły się też nowe Ikony.

Do EA Sports FC 24 trafiła drużyna Przyszłych Gwiazd, czyli Future Stars. W tym roku wytypowano 14 talentów ze świata męskiej i kobiecej piłki nożnej. Twórcy chcą w ten sposób uczcić przełomowe sezony w karierach graczy, którzy mają potencjał na to, by w przyszłości stać się faktycznymi ikonami piłki nożnej.

Przy okazji typowania Przyszłych Gwiazd, EA Sports cofnęło się też o kilka lat wstecz. Z tego względu do gry trafiła też drużyna Ikon jako Przyszłe Gwiazdy. Wyróżniono w ten sposób wybranych wybitnych graczy sprzed lat, z czasów, gdy ci dopiero wchodzili w świat wielkiej piłki.

Gracze FC 24 mogą już polować na karty przyszłych gwiazd i dodawać je do swoich składów. Jak informuje EA Sports – karty Przyszłych Gwiazd będą wyposażone we wzmocnienia atrybutów, które będą odzwierciedlać ich pełen potencjał.

– Jestem niesamowicie podekscytowana i szczęśliwa otrzymaniem tytułu Przyszłej Gwiazdy w kultowej serii, w którą grałam, dorastając. Jestem zaszczycona, że EA SPORTS FC doceniło moją ciężką pracę i dotychczasowe występy, odzwierciedlając to w grze – powiedziała Trinity Rodman, grająca na pozycji napastnika w Washington Spirit.

Przyszłe Gwiazdy EA Sports FC 24 – lista

Pełna lista pierwszej drużyny Przyszłych Gwiazd EA Sports FC 24 prezentuje się następująco:

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Jérémy Doku (Manchester City)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Alejandro Balde (Barcelona)

Lauren James (Chelsea)

Harvey Elliott (Liverpool)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Arda Güler (Real Madrid)

Castello Lukeba (RB Leipzig)

Pablo Barrios Rivas (Atletico Madrid)

Yann Aurel Bisseck (Inter Mediolan)

Margaux Le Mouël (Paris FC)

Jun Endo (Angel City)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Ikony Przyszłych Gwiazd EA Sports FC 24

Wśród piłkarzy wyróżnionych kartami Ikon Przyszłych Gwiazd znalazło się ośmiu graczy. Są to: