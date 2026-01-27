Drony DJI z nową funkcją w Europie. Współpraca z EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego i firma DJI wspólnie promują bezpieczne oraz zgodne z prawem użytkowanie dronów w Europie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego nawiązała współpracę z firmą DJI, liderem rynku dronów, w celu poprawy bezpieczeństwa lotów bezzałogowych. Najważniejszym elementem regulacji jest obowiązek posiadania aktualnych danych o ograniczeniach przestrzeni powietrznej w miejscu planowanego lotu. Ta funkcja, określana jako geo-awareness, ma zwiększyć świadomość operatorów dronów na temat przepisów oraz zagrożeń.

W Europie za publikację oficjalnych stref geograficznych dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP) odpowiadają krajowe urzędy lotnictwa cywilnego. EASA udostępnia scentralizowaną stronę internetową, która gromadzi linki do oficjalnych map ze wszystkich państw członkowskich. Według nowych standardów to właśnie te dane stanowią jedyne źródło informacji o tym, gdzie loty dronów są dozwolone, zakazane lub wymagają dodatkowych zezwoleń.

DJI już w 2013 r. wdrożyło system Fly Safe, pozwalający zapobiegać nieumyślnym lotom w miejscach niedozwolonych. Problem w tym, że oznaczone w nich obszary nie pokrywały się dokładnie z oficjalnymi strefami geograficznymi obowiązyjącymi na terytorium kraju. Dochodziło zatem do sytuacji, w których mimo tego, że użytkowni znajdował się poza strefą z ograniczeniami, wciąż nie mógł wystartować swoim dronem z miejsca, które było oznaczone w systemie Fly Safe Po zmianach regulacyjnych z 2024 r. technologia ta została zaktualizowana, by spełniać wymogi geo-awareness na poziomie całej Unii Europejskiej.

Duże zmiany. Oficjalne mapy zastępują Fly Safe

Od stycznia 2026 r. wszystkie produkty marki DJI z oficjalną klasyfikacją będą korzystać wyłącznie z oficjalnych map UGZ. Dotychczasowe dane Fly Safe zostały usunięte, aby uniknąć rozbieżności i nieporozumień wśród użytkowników urządzeń. Producent podkreśla, że kluczowe znaczenie mają oficjalne wytyczne publikowane przez krajowe urzędy.

Aktualizowanie map i oznaczanie stref lotów pozostaje w gestii każdego państwa członkowskiego UE. Każdy zarejestrowany operator, bez względu na model drona, powinien systematycznie sprawdzać krajowe mapy UGZ, dostępne przez centralną stronę EASA. To gwarantuje zgodność działań z obowiązującym prawem i podnosi bezpieczeństwo lotów.

Specjaliści zwracają uwagę, że opieranie się wyłącznie na oficjalnych źródłach informacji jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniających się warunkach prawnych dotyczących lotniczych stref geograficznych. Tylko aktualne mapy i jasne zasady zapewniają bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej.