Elden Ring jest bez wątpienia jedną z najlepszych produkcji tego roku. Gra zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji i nadal, po kilku miesiącach od premiery, sprzedaje się w milionach egzemplarzy.

Wyniki Elden Ring robią wrażenie

Elden Ring to jedna z najlepszych gier RPG ostatnich lat, przy której tworzeniu pomagał George R.R. Martin, autor Gry o Tron. Tytuł osiągnął globalny sukces i jest jedną z najchętniej kupowanych produkcji tego roku. Potwierdzają to nie tylko cyferki, ale też sam fakt, że Elden Ring znalazł się wśród nominowanych do The Game Awards 2022 w 7 kategoriach (najlepsza gra roku, najlepsza reżyseria, najlepsza narracja, najlepszy kierunek artystyczny, najlepsza muzyka, najlepsze udźwiękowienie, najlepsza gra RPG) i ma spore szanse na statuetkę.

Jeśli chodzi o wcześniejsze wyniki sprzedaży, to gra zadebiutowała 25 lutego 2022 roku i w ciągu zaledwie 3 tygodni od premiery sprzedała się w nakładzie 12 milionów egzemplarzy. Bez wątpienia był to imponujący wynik, a zgodnie z nowymi danymi zaprezentowanymi przez Bandai Namco, twórcy nadal mają się czym pochwalić. Jak podaje wydawca, do 30 września 2022 sprzedano 17,5 miliona egzemplarzy Elden Ring na całym świecie.

Elden Ring otrzyma DLC?

Jak widać gra FromSoftware cieszy się nadal niemałym zainteresowaniem i nic nie wskazuje na to, by miało w najbliższym czasie zmaleć. Szczególnie, że według plotek studio pracuje nad pierwszym rozszerzeniem do Elden Ring, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez deweloperów i wydawcę. Na ten moment można jedynie snuć domysły - zgodnie z najnowszymi przeciekami w DLC prawdopodobnie pojawi się sporo nowych bossów, kategorii broni i kolejne mapy.

