Elektryczne hulajnogi Eleglide S1 i D1 trafiają do sprzedaży i od razu są dostępne w promocyjnych cenach. W połączeniu z ich specyfikacjami, możemy mówić niemal o bezkonkurencyjnych modelach.

Eleglide – zapamiętaj tę nazwę

Eleglide to nowy gracz na rynku elektrycznych hulajnóg. Próbuje przekonać do siebie użytkowników świetnymi osiągami za nieduże pieniądze. Teraz te ceny są nawet mniejsze, a to z okazji premierowej promocji zorganizowanej w sklepie Geekbuying. Nawet przed obniżką pojazdy wyglądają na ciekawe alternatywy dla najpopularniejszych modeli.

Elektryczne hulajnogi Eleglide mają ramy ze stopu magnezu, kierownice o regulowanej wysokości, mocne silniki, komplet elementów zapewniających bezpieczeństwo, komputery pokładowe z czytelnymi wyświetlaczami i pojemne akumulatory, a wszystko to w cenach sprawiających, że są niemal bezkonkurencyjne.

Eleglide S1 to hulajnoga elektryczna dla „Kowalskiego”

Podstawowym modelem jest (ważący 15,5 kilograma) Eleglide S1, który rozwija prędkość 24 km/h i pozwala na przejechanie nawet 30 km między ładowaniami. Aż o 15 km dłuższy dystans pozwala pokonać jego brat – Eleglide S1 Plus – którego waga jest tylko o pół kilograma większa. Od modelu bazowego różni się też tym, że hamulec tarczowy ma nie tylko z tyłu, ale też z przodu.

W obu przypadkach możesz liczyć na dynamiczną jazdę, zapewnianą przez mocny silnik 400 W, a także na wysoki komfort, za sprawą regulowanej wysokości i szerokiej platformy. Wygodne przejeżdżanie po nierównościach umożliwiają duże, 10-calowe opony pneumatyczne, jak również przedni amortyzator. Obsługę ułatwia też zintegrowany wyświetlacz, a o bezpieczeństwo dba oświetlenie z przodu i z tyłu.

W promocji Eleglide S1 kosztuje 1279 zł (zamiast 1499 zł), a Eleglide S1 Plus – 1499 zł (zamiast 1799 zł).

Dla bardziej wymagających – Eleglide D1

Z myślą o bardziej wymagających użytkownikach powstały hulajnogi Eleglide D1 oraz Eleglide D1 Master. Ta pierwsza osiąga prędkość 45 km/h, pokonuje dystans 70 km i radzi sobie z nachyleniem do 25%. Wyróżnia się także obecnością siodełka w zestawie. Z kolei Eleglide D1 Master nie ma siodełka, ale poza tym wszystkie parametry ma lepsze – maksymalna prędkość to 55 km/h, maksymalny zasięg to 80 km, a maksymalne nachylenie drogi– 30%.

Jedna i druga hulajnoga może pochwalić się 10-calowymi oponami pneumatycznymi, pełnym zawieszeniem zapewniającym komfortową jazdę po nierównej nawierzchni i podestem na tyle szerokim, że mieszczą się dwie stopy obok siebie. Bezproblemowe jest również składanie, za sprawą dobrze pomyślanej konstrukcji. Oświetlenie z każdej strony i hamulce tarczowe gwarantują zaś bezpieczeństwo.

W promocji Eleglide D1 kosztuje 2539 zł (zamiast 2999 zł), a Eleglide D1 Master – 4139 zł (zamiast 4999 zł).

Dowiedz się więcej na temat hulajnóg i spraw sobie którąś z nich poprzez ich stronę w sklepie Geekbuying.

Artykuł powstał we współpracy z Eleglide / Geekbuying.