Elon Musk będzie robić gry. Jakie one będą?

Elon Musk nie zatrzymuje się i wkracza do branży gier komputerowych. Tym razem nie jako gracz, ale właściciel studia, które będzie rozwijać gry AI. Czego możemy się spodziewać?

Elon Musk znany jest ze swojego zamiłowania do gier komputerowych, lecz nie jest tak wytrawnym graczem, na jakiego się kreuje. Dowodem na to jest afera związana z Path of Exile 2 – okazało się, że postać należącą do miliardera rozwija ktoś inny. Niemniej właściciel Tesli stara się być blisko społeczności graczy, a kto wie, czy w przyszłości nie zagramy w grę od Elona Muska. By do tego doszło, pierwszym krokiem powinno być sformowanie studia deweloperskiego. Ten etap za nami.

Jakie będą gry od Elona Muska?

Co wiemy o nowej firmie Elona Muska? Niewiele, poza tym, że będzie tworzyć gry AI, co nie jest precyzyjnym terminem. AI w grach komputerowych to z jednej strony proste assety tworzone za pomocą np. Midjourney, po zaawansowane silniki takie jak Nvidia Ace będące w praktyce zestawami kilku narzędzi.

Gra komputerowa może bazować na AI na poziomie samego scenariusza – swego czasu Microsoft zadeklarował, że sztuczna inteligencja będzie asystować deweloperom Xbox w tworzeniu fabuły. I niewykluczone, że Elon Musk będzie podążać tym tropem. Taki scenariusz sugeruje głośna premiera Grok 3 – chatbota, który rzuca wyzwanie ChatGPT. Możliwe jest dostosowanie modelu tak, by obecni w grze NPC reagowali na poczynania gracza w mniej oskryptowany sposób. Tym samym interakcje – głównie dialogi – zyskałyby na jakości.

Trzeba jednak podkreślić, że idea NPC napędzanych AI nie jest nowa. Giganci branży pochylają się nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu i być może konkurencja ze strony Elona Muska napędzi dalszy rozwó w tym kierunkuj. Potencjalnie Grok 3 mógłby wspierać programistów studia xAI. To już się dzieje - w 2023 r. Wyatt Cheng, czyli reżyser Diablo Immortal, wykorzystał ChatGPT do stworzenia prostej gry 2D w silniku Unity.

Za pomocą AI można również tworzyć fragmenty gier, co udowadnia np. Genie 2. Takie rozwiązanie potencjalnie jest przydatne w fazie koncepcyjnej gry komputerowej. To wszystko jednak spekulacje, ale widać wyraźnie, że AI w tworzeniu gier można wykorzystać na wiele sposobów, lecz do pełnoprawnej, wysokobudżetowej produkcji stworzonej całkowicie przez sztuczną inteligencję jest jeszcze daleka droga.

Patrząc na gamingowe preferencje Elona Muska, widać, że miliarder ceni sobie gry strategiczne/ekonomiczne, nie gardzi klimatami sci-fi, fantasy też jest obecne. Na pytanie, do jakiego gatunku będzie należeć gra stworzona przez zespół Elona Muska, odpowiedź brzmi: nie mamy zielonego pojęcia.

To dopiero początek

Czym więc Elon Musk zaskoczy graczy? Czas pokaże. Od hucznych deklaracji po sfinalizowanie projektu jest daleka droga. Zapowiedź wykorzystania AI w tworzeniu gry nie musi oznaczać tragedii, lecz ważne jest, by gra miała to coś, czyli pasję - niezrozumiały dla AI czynnik, który działa podświadomie na gracza.

Źródło: X