Jak co roku magazyn TIME wybrał osobę, która zdaniem redakcji zasłużyła na tytuł Człowieka Roku. Tym razem do tego elitarnego grona dołączył Elon Musk, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Ale czy słusznie?

Elon Musk – Człowiek Roku 2021 według TIME

Urodzony w 1971 roku Elon Musk jest południowoafrykańskim przedsiębiorcą i jednym z największych wizjonerów naszych czasów. Stworzył rozwiązanie, które z czasem stało się PayPalem, dowodzi firmą Tesla, która przyniosła elektryczną rewolucję na rynku motoryzacyjnym i założył SpaceX zmieniając zasady gry w branży kosmicznej.

Do tego ma na koncie kilka większych i mniejszych projektów o olbrzymim potencjale. Jest też aktualnie najbogatszym człowiekiem na świecie, co na pewno nie utrudnia mu realizacji ambitnych planów, takich jak połączenie wszystkich ludzi z Internetem, kolonizacja Czerwonej Planety czy podróżowanie samochodami autonomicznymi, hyperloopem i rakietami.

„Człowiek, pragnący ocalić naszą planetę i sprawić, że będziemy mogli zamieszkać na innej. Klaun, geniusz, mistrz życia na krawędzi, wizjoner, przedsiębiorca, showman, cham. Szalona hybryda Thomasa Edisona, P.T. Barnuma, Andrew Carnegie’a i doktora Manhattana ze Strażników” – tak pisze o nim TIME.

Elon Musk jest czwartym „technologicznym” Człowiekiem Roku w ciągu ostatnich trzech dekad. Dołączył do grona, w którym wcześniej znaleźli się (dyrektor generalny firmy Intel) Andrew Grove, (założyciel Amazona) Jeff Bezos oraz (twórca Facebooka) Mark Zuckerberg.

„Najgorszy wybór z możliwych”? A może jednak w punkt?

Mogłoby się wydawać, że zasługi Elona Muska są ewidentne. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu ten wybór. Jest wielu sceptyków, zarzucających mu bycie bardziej showmanem niż człowiekiem dającym realną zmianę. Krytykuje się go również za stosunek do podatków (a konkretnie niechęć do większych obciążeń nakładanych na bogatszych), sprzeciw wobec związków zawodowych i bagatelizowanie niebezpieczeństw związanych z pandemią.

Zresztą to nie pierwszy kontrowersyjny Człowiek Roku magazynu TIME. Spore emocje budził również wybór Grety Thunberg w 2019 roku, Donalda Trumpa w 2016 czy Władimira Putina w 2007. Często w tym kontekście przypomina się również o tym, że w latach 1938 i 1939 rok po roku tytuł ten przyznano Adolfowi Hitlerowi i Józefowi Stalinowi.

TIME jednak argumentuje, że do tytułu Człowieka Roku nie należy podchodzić jak do nagrody. Jest to raczej uhonorowanie osoby mającej w danym roku największy wpływ na świat i społeczeństwo. Idąc tym tokiem rozumowania ani wybór Muska, ani któregokolwiek z poprzednich Ludzi Roku, nie dziwi.

A na koniec przypomnijmy też, że dwukrotnie Człowiekiem Roku zostali Polacy: w 1981 roku taki tytuł przyznano Lechowi Wałęsie, a w 1994 – papieżowi Janowi Pawłowi II.

