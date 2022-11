Elon Musk poszukuje pracowników na stanowiska odpowiedzialne za produkcję Tesli Cybertruck. Oznacza to, że wielki pickup jest coraz bardziej rzeczywistym scenariuszem, aniżeli tylko obietnicami Muska.

Elon Musk ma ostatnio wiele na głowie, a Cybertruck wciąż czeka na rozpoczęcie produkcji

Zawiłości związane z ikoną dla posiadaczy subskrypcji Twitter Blue, która raz jest, a za chwilę jej nie ma - i tak w kółko - to jeden z wielu tematów, którym Musk poświęca czas. Jest też plan ożywienia trupa, czyli aplikacji Vine jeszcze przed końcem tego roku.

Jakby tego było mało, nie tylko Twitter zabiera Muskowi czas. Jest też Tesla, która wciąż opóźnia produkcję Cybertrucka. W końcu jednak w tym temacie „coś” zaczyna się dziać. To „coś”, to pojawienie się ofert pracy do działu odpowiedzialnego za elektrycznego pickupa.

Tesla szuka pracowników do produkcji Cybertrucka

Szereg ogłoszeń pojawił się w ostatnim czasie na oficjalnej stronie Tesli z dostępnymi stanowiskami pracy. Nowe oferty dotyczą wyłącznie pracy przy nowym Cybertrucku - a wskazuje na to odpowiednia nazwa działu przy każdym z ogłoszeń.

Oferty pracy w Tesli: produkcja Cybertruck (Źródło: Tesla)

Firma poszukuje przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów oraz kierowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, inżynierię procesu, wyposażenia etc. Produkcja Cybertrucka będzie odbywać się Austin (Texas) - i zatem dla tej fabryki Musk poszukuje pracowników.

Tesla gwarantuje wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, a zatem oferta jest skierowana do szerokiego grona potencjalnych pracowników z całego świata.

Kiedy w końcu ruszy produkcja pickupa Tesli?

Jeśli wierzyć w słowa Elona, Cybertrucki miały wyjechać na drogi już w 2023 roku, a zatem w ciągu najbliższych miesięcy. Z kolei według doniesień Reutersa, znane jest już opóźnienie, z którego wynika, że produkcja rozpocznie się dopiero w połowie przyszłego roku. To oznacza realizację pierwszych dostaw dopiero w 2024 roku.

Musk do tej pory nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących Cybertrucka (poza pierwszą prezentacją kilka lat temu), a pierwsi klienci powinni uzbroić się w cierpliwość jeszcze na kolejne 1,5 roku - to całkiem realny scenariusz realizacji dostaw elektrycznego pickupa Tesli.

Źródło: Tesla