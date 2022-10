Wydajne, ciche, a do tego niedrogie – właśnie takie mają być zestawy Navis F280 i Navis F360. Polska firma Endorfy wprowadziła do oferty dwa nowe chłodzenia dla procesorów.

Navis F240 to jedno z ciekawszych chłodzeń AiO, jakie ostatnio pojawiły się na rynku. Polski producent (już po zmianie nazwy na Endorfy) postanowił zatem pójść za ciostem i wprowadzić kolejne modele z serii Navis F: Navis F280 i Navis F360.

Endorfy Navis F280 i F360 – ciche chłodzenie wodne AiO

Obydwa zestawy bazują na tej samej konstrukcji co wcześniejszy model. Producent zastosował autorską bloko-pompkę, która odpowiada za sprawne odprowadzanie ciepła z procesora. W środku znajdziemy pompkę z łożyskiem ceramicznym i sterowaniem PWM.

Różnica między poszczególnymi modelami sprowadza się do wielkości chłodnicy i wentylatorów, co oczywiście ma wpływ na możliwości chłodzenia – nowe modele są większe, ale powinny sobie poradzić z gorętszymi procesorami. Śmigiełka opracowano przy współpracy z firmą Synergy Cooling, dzięki czemu mają one cechować się dobrą kulturą pracy.

W modelu F240 zastosowano radiator 240 mm z dwoma wentylatorami Fluctus 120 PWM, w modelu F280 jest to radiator 280 mm z dwoma wentylatorami Fluctus 140 PWM, zaś w modelu F360 jest to radiator 360 mm z trzema wentylatorami Fluctus 120 RPM.



Największy model Navis F360 zmieści się do większych obudów

Warto dodać, że zestawy są zgodne z wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD (w tym Intel LGA 1700 i AMD AM5). W zestawie jest dodawana tubka pasty termoprzewodzącej Pactum PT-3, która powinna wystarczyć na kilka instalacji.

Model Endorfy Navis F240 Endorfy Navis F280 Endorfy Navis F360 Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Pompka Ceramiczna Ceramiczna Ceramiczna Obroty pompki 1600-2600 obr./min (±10%) 1600-2600 obr./min (±10%) 1600-2600 obr./min (±10%) Chłodnica Aluminiowa

(120x275x28 mm) Aluminiowa

(140×310×28 mm) Aluminiowa

(120×395×28 mm) Wentylatory 2x Fluctus 120 PWM 2x Fluctus 140 PWM 3x Fluctus 120 PWM Łożysko wentylatora FDB FDB FDB Obroty wentylatorów 300 (±100) – 1800 (±10%) RPM 250 (±100) – 1800 (±10%) RPM 300 (±100) – 1800 (±10%) RPM Długość węży 390 mm 390 mm 420 mm Dodatkowe Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 Pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 Kompatybilność AMD: AM4, AM5

Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 (square ILM)

Endorfy Navis F280 i F360 mają konkurować także ceną

Nowe chłodzenia mają konkurować nie tylko wydajnością i cichą praca, ale też dobrą ceną. Zestaw Navis F280 został wyceniony na 459 złotych, a Navis F360 na 519 złotych (będzie on dostępny pod koniec miesiąca). Navis F240 (389 złotych) będzie zastąpowany właśnie przez edycję pod marką Endorfy. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: Endorfy