SMX poszerza ofertę o nowe chłodzenia, zasilacze i obudowy

Polska marka SMX wprowadziła do sprzedaży nowe serie chłodzeń CPU, zasilaczy oraz obudów komputerowych. Nowe produkty mają zapewniać dobrą równowagę między wydajnością, kulturą pracy i ceną, a także szeroką kompatybilność z popularnymi podzespołami.

Silver Monkey X to polska marka specjalizująca się w akcesoriach i podzespołach komputerowych, należąca do grupy x-kom. Firma koncentruje się na tworzeniu sprzętu, który łączy dobrą jakość wykonania z przystępną ceną.

Niedawno oferta SMX została poszerzona o nowe chłodzenia, zasilacze oraz obudowy komputerowe. Nowe produkty uzupełniają portfolio marki i wzmacniają jej pozycję na rynku komponentów PC. Wszystkie modele są już dostępne w sprzedaży w sklepie x-kom.

Nowe chłodzenia procesora

W ofercie pojawiły się zarówno chłodzenia powietrzne, jak i zestawy wodne typu AIO. Modele z serii Hayate, Taifu i Kazumi (Pro) mają utrzymywać stabilne temperatury nawet przy dużym obciążeniu procesora.

Zasilacze dla różnych konfiguracji

Nowe jednostki z serii Okame G3 oferują moc od 750 do 1200 W. Zasilacze cechują się wysoką sprawnością energetyczną i modularnym okablowaniem. Ciekawostką jest też słabszy model Daito G1 600 W, który soprawdzi się w tańszych konfiguracjach.

Obudowy o zróżnicowanej konstrukcji

SMX zaprezentowało również obudowy Core, Shell i Capsule, które umożliwiają efektowną ekspozycję komponentów i zapewniają odpowiednią wentylację. Producent postawił na prosty montaż i funkcjonalność wnętrza.

