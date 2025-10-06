Chłodzenie

SMX poszerza ofertę o nowe chłodzenia, zasilacze i obudowy

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Polska marka SMX wprowadziła do sprzedaży nowe serie chłodzeń CPU, zasilaczy oraz obudów komputerowych. Nowe produkty mają zapewniać dobrą równowagę między wydajnością, kulturą pracy i ceną, a także szeroką kompatybilność z popularnymi podzespołami.

Silver Monkey X to polska marka specjalizująca się w akcesoriach i podzespołach komputerowych, należąca do grupy x-kom. Firma koncentruje się na tworzeniu sprzętu, który łączy dobrą jakość wykonania z przystępną ceną. 

Niedawno oferta SMX została poszerzona o nowe chłodzenia, zasilacze oraz obudowy komputerowe. Nowe produkty uzupełniają portfolio marki i wzmacniają jej pozycję na rynku komponentów PC. Wszystkie modele są już dostępne w sprzedaży w sklepie x-kom.

Nowe chłodzenia procesora 

W ofercie pojawiły się zarówno chłodzenia powietrzne, jak i zestawy wodne typu AIO. Modele z serii Hayate, Taifu i Kazumi (Pro) mają utrzymywać stabilne temperatury nawet przy dużym obciążeniu procesora.

SMX chłodzenia

Zasilacze dla różnych konfiguracji 

Nowe jednostki z serii Okame G3 oferują moc od 750 do 1200 W. Zasilacze cechują się wysoką sprawnością energetyczną i modularnym okablowaniem. Ciekawostką jest też słabszy model Daito G1 600 W, który soprawdzi się w tańszych konfiguracjach.

SMX zasilacz

Obudowy o zróżnicowanej konstrukcji 

SMX zaprezentowało również obudowy Core, Shell i Capsule, które umożliwiają efektowną ekspozycję komponentów i zapewniają odpowiednią wentylację. Producent postawił na prosty montaż i funkcjonalność wnętrza.

źródło: inf. prasowa

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login