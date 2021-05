Oglądaliście film Enola Holmes? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem Netflix oficjalnie potwierdził, że powstanie kolejna część, w której znowu zobaczymy Millie Bobby Brown i Henry'ego Cavilla.

Zapowiedziano kolejną odsłonę filmu

Na tweeterze Netflixa pojawiła się zapowiedź kolejnej części Enoli Holmes. Millie Bobby Brown i Henry Cavill, ponownie wcielą się w role Enoli i Sherlocka Holmesa. Film oparty jest na książce z serii young adult fiction The Enola Holmes Mysteries autorstwa Nancy Springer. Pierwsza część nosi tytuł The Case of the Missing Marquess natomiast druga The Case of the Left-Handed Lady. Milly Bobby Brown już 13 maja potwierdziła na instagramie swój powrót do roli Enoli. Jak sama mówi, ogromnie stęskniła się za całą ekipą filmową. Film powróci w reżyserii Harry’ego Bradbeer’a.

Kiedy obejrzymy ciąg dalszy losów Enoli?

Wszystko wskazuje na to, iż prace nad najnowszą częścią filmu rozpoczną się w tym roku, zatem możemy jedynie gdybać, że oficjalnie druga część przygód Enoli Holmes trafi do nas w przyszłym roku. Niestety nie ma jeszcze żadnych informacji o powrocie do serii Sama Claflina czy Louisa Partidge'a. Trzymamy kciuki, aby tak się stało! Jak mówi Louis bardzo chętnie powróci do roli Lorda Tewksbury i pokaże swoją niezależność w odróżnieniu od pierwszej wersji filmu. Pierwotnie film wyprodukowany przez Legendary miał się ukazać w kinach za pośrednictwem Warner Bros. Przez pandemię prawa do filmu przejął Netflix i teraz tam obejrzymy ciąg dalszy losów Enoli. Film już w 28 dni od premiery obejrzany został przez 76 milionów gospodarstw domowych.

Oglądaliście? Jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GamesRadar+