Miłośnicy klasycznego kina, którzy nie znajdują interesujących tytułów u konkurencji i nie chcą płacić miesięcznych abonamentów ucieszą się ze startu nowego serwisu VOD - Entclick.

Rusza Entclick - wypożyczalnia klasyków kina w jakości 4K

Serwis VOD Entclick.com, który jest już dostępny dla użytkowników, to wynik współpracy znanego krytyka filmowego Tomasza Raczka oraz firmy Nan Media.

W tym momencie platforma oferuje 54 produkcje do obejrzenia. Na tle konkurencji to bezsprzecznie mizerny wynik, ale należy mieć na uwadze, że Entclick nie ma być odpowiedzią na Netflix, czy HBO GO. To zupełnie inna platforma, skierowana do sprecyzowanej grupy odbiorców.

Nie będziemy zmuszać naszych odbiorców do płacenia hurtem do wszystkich treści, które niekoniecznie ich interesują. Zamiast tego chcemy postawić na podejście kuratorskie. To miejsce dla fanów klasycznych obrazów w doskonałej jakości, szukających treści do tej pory trudno dostępnych. Serwis jest odpowiedzią na poszukiwania czegoś więcej niż tylko filmu jako “zapełniacza” wieczoru.

-mówił Jacek Bednarz, prezes Nan Media w rozmowie z wirtualnemedia.pl

Na Entclick odnajdą się osoby, które doskonale wiedzą, czego poszukują i mają ukształtowane oraz konkretne zainteresowania w kontekście kinematografii.

Cena Entclick i co w bibliotece do obejrzenia?

W związku ze wspomnianym “podejściem kuratorskim” dostęp do Entclick nie będzie realizowany w ramach abonamentu. Każdy z dostępnych materiałów będzie można w każdej chwili wykupić za 10 zł na trzy doby. Filmy obejrzymy w przeglądarce na komputerze/telewizorze lub przesłać obraz na TV z komputera przy użyciu Chromecasta.

Filmy na Entclick Biblioteka filmów jest kategoryzowana ze względu na 5 gatunków: Alfabet zbrodni (kino kryminalne) - m.in.: Przystojniak, W kręgu zła, Kierowca, Basen, Podglądacz.

(kino kryminalne) - m.in.: Przystojniak, W kręgu zła, Kierowca, Basen, Podglądacz. Mistrzowie kampu (pełne kiczu produkcje) - m.in.: Flash Gordon, Ląd, o którym zapomniał czas, Krew z grobowca mumii, Maksymalne przyspieszenie, Czerwona Sonja.

(pełne kiczu produkcje) - m.in.: Flash Gordon, Ląd, o którym zapomniał czas, Krew z grobowca mumii, Maksymalne przyspieszenie, Czerwona Sonja. W szponach zła (klasyczne kino grozy) - m.in.: Książę ciemności, Nie oglądaj się teraz, Mgła, Drabina Jakubowa, Harry Angel.

(klasyczne kino grozy) - m.in.: Książę ciemności, Nie oglądaj się teraz, Mgła, Drabina Jakubowa, Harry Angel. Ludzkie historie (emocjonujące i przejmujące tytuły) - m.in.: Zakonnica, Piękność dnia, Sierpniowa mgła, Fresh, Przeklęta góra.

(emocjonujące i przejmujące tytuły) - m.in.: Zakonnica, Piękność dnia, Sierpniowa mgła, Fresh, Przeklęta góra. Komedie - m.in.: Widmo wolności, Kiedy świnie mają skrzydła, Złoto dla pazernych, Producenci, Jak zabić starszą panią.

Właściciele serwisu zapewniają, że nowe tytuły będą pojawiać się systematycznie, co tydzień.

Każdy z dostępnych do wypożyczenia filmów jest dostępny z polskimi napisami oraz w jakości HD lub 4K.

Co sądzicie o powstaniu serwisu VOD z klasykami kina? Ma szansę wybić się na rynku, czy raczej będzie niszową rozrywką dla garstki osób? Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Warto zobaczyć również: