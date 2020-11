Tym razem padło na MudRunner. Zarządzający Epic Games Store pozwolili uzupełnić graczom ich kolekcje o ciekawy symulator.

MudRunner za darmo na Epic Games Store

Przyjęta polityka rozdawnictwa dobrze się sprawdza, bo graczy korzystających z Epic Games Store przybywa. Jeśli podczas licznych promocji na Black Friday nie upolowaliście żadnej gry, być może właśnie we wspomnianym sklepie poprawicie sobie nastrój.

Do pobrania jest bowiem MudRunner. Owszem, nie jest to najnowsza produkcja, ale trudno określać ją też mianem szczególnie wiekowej. Miała premierę w 2017 roku i zebrała dość dobre oceny (na poziomie około 70%). Ale skoro mowa o rozdawnictwie, gra jest dostępna za darmo. Oferta obowiązuje do 3 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

MudRunner, symulator wagi ciężkiej

MudRunner wydaje się być grą nie dla każdego. I to nie tyle z racji jakości pracy wykonanej przez twórców, ale z racji gatunku, do którego należy. To bowiem symulator, niekiedy określany jako terenowa gra rajdowa. Tak czy inaczej gracze mają tu możliwość pokierowania pojazdami wagi ciężkiej przygotowanymi do jazdy w najtrudniejszym terenie.

Tych na Syberii nie brakuje, a właśnie w tym miejscu ulokowano wirtualne trasy. Do wyboru dostępnych jest 19 wspomnianych pojazdów, każdy ma inne właściwości i możliwości rozbudowy. Można wykonywać określone misje lub po prostu ruszyć przed siebie i odkrywać dzikie tereny. Wszystko w trybie jedno lub wieloosobowym (dla maksymalnie 4 graczy).

Źródło: epicgames, Focus Home Interactive

