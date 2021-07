Technologia MagSafe, którą Apple przywróciło podczas premiery zeszłorocznych iPhone’ów z serii 12 dała inspirację konkurencji. Tym oto sposobem powstało etui w stylu MagSafe do… Samsunga. Zdziwieni?

Samsung ma swojego MagSafe

MagSafe to rozwiązanie, które pojawiło się w sprzęcie Apple już za czasów starszych MacBooków. Pozwalało ono na podłączenie przewodu do komputera przy użyciu magnetycznych mocowań. Było to wyjątkowo wygodne rozwiązanie, które w kolejnym wydaniu pojawiło się w zeszłym roku podczas premiery iPhone’ów z serii 12. MagSafe w telefonach wykorzystano do precyzyjnego dołączania akcesoriów z tyłu urządzenia.

Użytkownicy iPhone’ów na nowo pokochali MagSafe - nie dziwi więc, że konkurencja chce mieć podobne rozwiązanie. Dlatego właśnie powstało etui Moment kompatybilne z MagSafe przeznaczone do Samsungów z najnowszej serii Galaxy S21.

Etui Moment do Samsunga wygląda naprawdę dobrze!

Etui Moment do Samsunga posiada “zabudowane” wewnątrz magnesy, które można wykorzystać do połączenia z dedykowanym uchwytem, statywem lub innym akcesorium. Są one w pełni kompatybilne z MagSafe, a więc lista produktów, których można używać w połączeniu z etui Moment jest całkiem spora i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Jeśli chodzi o cenę etui Moment - wariant dla Samsung Galaxy S21 to koszt ok. 240 zł. Zamówienia można składać poprzez oficjalną stronę producenta.

Dajcie znać w komentarzu, czy kupilibyście takie etui kompatybilne z MagSafe.

Źródło: androidpolice.com