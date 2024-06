EURO 2024 w wysokiej jakości? Możesz zapomnieć

Pierwsze mecze w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024 (EURO 2024) zaplanowano już na piątek 14 czerwca. Każdy, kto chciał obejrzeć zmagania piłkarzy w wysokiej jakości 4K, musi jednak obejść się smakiem. EURO 2024 będzie bowiem transmitowane w 1080p.

Zasiadając przed telewizorem w 2024 r. można się spodziewać, że właściwie każdy obraz wyświetlany na telewizorze będzie najwyższej możliwej jakości 4K. Rozdzielczość Ultra HD jest dziś właściwie wszędzie – w serialach, filmach, ale też grach. Transmisję w tej jakości prowadzą też kolejne stacje telewizyjne, aby zapewnić oglądającym najlepsze warunki do konsumowania treści.

Kibice chcący obejrzeć zmagania zawodników w ramach EURO 2024 będą jednak musieli obejść się smakiem obrazu w 4K podczas transmisji meczów – tę informację potwierdził Michałowi Pojałowskiemu z redakcji instalki.pl rzecznik UEFA, organizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024. Zgodnie ze stanowiskiem organizacji, każdy mecz będzie transmitowany w formacie 1080p (Full HD).

4K nie dla kibiców EURO 2024. Mecze tylko w 1080p

Choć pierwsze doniesienia jakoby mecze w ramach europejskich rozgrywek miały nie być transmitowane w rozdzielczości 4K pojawiały się już od kilku tygodni, teraz UEFA potwierdza te plotki, informując, że zmagania piłkarzy będą transmitowane w tym samym formacie co Finał Ligi Mistrzów UEFA 2024 (Wembley), czyli 1080p50.

– Wszystkie mecze UEFA EURO 2024 są produkowane w jednowarstwowym formacie produkcyjnym 1080p50 HDR HLG – czytamy w oświadczeniu organizacji, które publikuje Pojałowski. Oznacza to, że obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 px z częstotliwością 50 klatek na sekundę i w technologii Hybrid Log-Gamma (HLG), która ma na celu zwiększanie dynamiki wyświetlanych obrazów na ekranie.

UEFA zaznacza, że partnerzy z prawami do emisji obrazu otrzymają dostęp do danych transmitowanych w formatach SDI 1080p50 HDR, 1080p50 SDR oraz 1080i50. W praktyce oznacza to, że różnice w udostępnianych transmisjach będą dotyczyć wyłącznie nieznacznych wahań w kolorystyce obrazu (SDR i HDR). W żadnym ze scenariuszy nie ma jednak mowy o rozdzielczości 4K Ultra HD.

Decyzja, którą podjęła organizacja UEFA jest wynikiem testów porównawczych prowadzonych z producentami i partnerami nadawczymi. – Wyniki testów doprowadziły do wniosku, że produkcja w wielofunkcyjnym formacie wysokiej jakości 1080p50 HDR zapewnia najlepszą podstawę jakości i spójności oraz najlepszą platformę do wielokrotnego użytku – czytamy.

Choć UEFA nie będzie realizować transmisji 4K, należy mieć na uwadze, że w sieci mogą pojawić się takie obrazy. Wówczas będzie to jednak obraz “powiększony” do większej rozdzielczości – to technika tzw. upscalingu. Nie będzie to pełnoprawny obraz Ultra HD 4K, tylko Full HD “rozciągnięte” do większego formatu, czyli jakości nieporównywalnej w stosunku do standardowego 4K.