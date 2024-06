Masz iPhone? Apple o tych aktualizacjach nie powiedziało

Podczas tegorocznej konferencji Worldwide Developers Conference, Apple skoncentrowało się na przedstawieniu nowości związanych z sztuczną inteligencją, jednak nie zabrakło też mniejszych aktualizacji systemów iOS 18 oraz macOS Sequoia, które zasługują na uwagę.

Nowy system iOS 18 został zaprezentowany podczas WWDC 2024, przynosząc liczne innowacje, w tym zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, nazwane Apple Intelligence. Niestety, początkowo dostępne będą one tylko w amerykańskim angielskim.

Według The Verge, w najnowszych wersjach beta (poradnik, jak zainstalować iOS 18 beta) znalazło się wiele ciekawych funkcji, które mogą znacząco poprawić codzienne korzystanie z urządzeń Apple.

Nowe animacje i udogodnienia

Jedną z interesujących nowości w iOS 18 jest animacja obramowania ekranu, która uruchamia się podczas naciskania bocznych przycisków, nadając efekt lekkiego wciskania ekranu. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się być tylko drobnym zabiegiem estetycznym, może mieć również praktyczne zastosowanie w przyszłości, zwłaszcza w kontekście potencjalnego wprowadzenia przez Apple przycisków niereagujących na dotyk.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość łatwiejszego zarządzania widgetami oraz dostosowywania ich rozmiaru bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. Użytkownicy korzystający z dwóch języków będą zadowoleni z możliwości swobodnego przełączania między nimi bez konieczności ciągłego dostosowywania ustawień klawiatury.

Praktyczne innowacje w oprogramowaniu

Apple nie zapomniało również o użytkownikach poszukujących nowych rozwiązań ułatwiających codzienne zadania. Nowość to m.in. ulepszona aplikacja latarki na iPhone 15 Pro, pozwalająca na regulację jasności i kształtu wiązki światła za pomocą prostych gestów. Vision Pro zyskał natomiast możliwość wyświetlania klawiatury w wirtualnym środowisku, co może znacząco ułatwić pracę w nowych warunkach.

Chociaż większe aktualizacje zwykle przyciągają więcej uwagi, to właśnie te mniejsze, często niedostrzegane nowości mogą wnieść znaczącą poprawę do użytkowania urządzeń Apple. Od pojawienia się nowych animacji, poprzez ulepszenia w zarządzaniu widgetami, aż po praktyczne funkcje jak regulowana latarka, każda z tych zmian świadczy o dążeniu firmy do ciągłego ulepszania doświadczenia użytkownika. Warto więc śledzić te małe aktualizacje, które mogą mieć duży wpływ na codzienne korzystanie z technologii Apple.

źródło: The Verge