Wracamy z kolejną porcją świetnych ofert promocyjnych, jakie znaleźliśmy w sklepie RTV Euro AGD z okazji wyprzedaży na Black Friday.

Wyprzedaż Euro Black Friday wchodzi w decydującą fazę

Wyprzedaż Euro Black Friday w sklepie RTV Euro AGD trwa w najlepsze. Ba, właśnie weszła w kluczową fazę. Wystartowały największe promocje z okazji Black Friday, a także oferta specjalna, dzięki której nie tylko rozłożysz zakupy na raty, ale też ostatecznie… zapłacisz jeszcze mniej.

Euro Black Friday to setki produktów w obniżonych cenach, ale nie tylko. Ruszyła także oferta, umożliwiająca rozłożenie zakupu na 30 rat 0%, przy czym dwie pierwsze dostajemy gratis. W efekcie przy płatności ratalnej za nowy sprzęt zapłacimy mniej niż przy jednorazowej.

Przyjrzeliśmy się tej czarnopiątkowej ofercie i faktycznie promocyjne ceny są atrakcyjne, ale różnice względem konkurencji nie są aż tak wysokie. Robią się jednak ogromne, gdy skorzysta się z możliwości zakupu ratalnego. Zresztą zaraz przekonasz się o tym, co można wyłowić…

Telewizory w promocyjnych cenach na Euro Black Friday

W wyraźnie obniżonej cenie dostępny jest na przykład 55-calowy telewizor OLED z tegorocznej oferty LG. To LG OLED55B13LA z panelem 120 Hz, dwoma portami HDMI 2.1, „inteligentnym” HDR-em Dolby Vision IQ (dostosowującym się do warunków oświetleniowych) oraz funkcjonalnym systemem Smart TV. Ten telewizor świetnie sprawdza się w pokoju gracza, salonie kibica, jak i w mieszkaniu miłośnika filmów i seriali. Z okazji Black Friday kosztuje nie 5199 zł, lecz 4699 zł (a przy zakupie na raty tylko 4385,74 zł).

Jeżeli zaś szukasz możliwie najtańszego telewizora, który jednak zapewni przyzwoitą jakość obrazu i dźwięku, a do tego szeroką funkcjonalność, to zerknij na Xiaomi Mi LED TV P1 43". To sprzęt bez wodotrysków, ale przy ograniczonym budżecie jego zakup może okazać się strzałem w dziesiątkę. To też bardzo dobry wybór na „drugi telewizor” – na przykład do sypialni. Normalnie trzeba za niego zapłacić 1890 zł, ale teraz kupisz go za jedyne 1490 zł (a jeśli rozłożysz zakupy na raty, to łącznie wyjdzie tylko 1390,66 zł).

W RTV Euro AGD warto też rozejrzeć się za smartfonem

Marzy ci się nowy telefon? Podczas Black Friday w RTV Euro AGD może ci się udać znaleźć coś dla siebie. Weźmy na przykład takiego smartfona jak Samsung Galaxy S20 FE 5G. Ma świetny wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, bardzo szybkie Wi-Fi i łączność 5G, kamery nagrywające wideo 4K/60fps i robiące zdjęcia o wysokiej jakości oraz wodoszczelną obudowę, a do tego jeszcze oferuje długi czas działania i bezprzewodowe ładowanie. Teraz kosztuje nie 3399 zł, lecz 2299 zł (a po rozłożeniu na raty wychodzi jedynie 2145,74 zł).

Innym smartfonem, któremu warto się przyjrzeć, jest vivo V21 5G. Opuścił nasz warsztat testowy z bardzo dobrą notą ponad 4 gwiazdek na 5 możliwych – pochwaliliśmy go przede wszystkim za świetną jakość wykonania, dobry czas działania, świetną wydajność, ekran AMOLED klasy 90 Hz i bardzo dobre aparaty ze stabilizacją optyczną. Jeśli się pospieszysz, to uda ci się go kupić nie za 1999 zł, a za 1599 zł (chyba, że rozłożysz zakup na raty, wówczas zapłacisz tylko 1492,40 zł).

Co jeszcze warto kupić podczas Black Friday w RTV Euro AGD?

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki robią furorę, a te tutaj stanowią jedną z najlepszych opcji dla osób, które chciałyby sprawić sobie tego typu sprzęt. Mamy tu na myśli Sony WF-1000XM3 ANC, które nie dość, że oferują wyśmienite brzmienie, automatycznie dostosowują się do sytuacji i działają nawet 24 godziny z dala od gniazdka, to jeszcze mogą pochwalić się wygłuszaniem hałasu z otoczenia. I to niezwykle skutecznym. Za to wszystko zapłacisz teraz nie 799 zł, lecz 498 zł (a przy zakupie na raty tylko 464,80 zł).

Roborock S6 MaxV znalazł się w naszym rankingu najlepszych robotów sprzątających i nie był to przypadek. Doskonale rozumie swoje otoczenie i sprawnie omija przeszkody. Cechuje się dużą mocą ssania, a do tego jeszcze oferuje mopowanie na mokro. Jego obsługa jest dziecinnie prosta, a działanie – nieszczególnie głośne. To świetny sposób na skuteczne sprzątanie bez utraty energii. W promocji z okazji Black Friday możesz go mieć nie za 2169 zł, ale za 1999 zł (albo nawet 1865,74 zł, jeśli tylko zdecydujesz się na zakup na raty).

Poważnie przeceniony został również Dyson V11 Torque Drive Extra, określony przez jednego z komentujących jako „iPhone wśród odkurzaczy”. To w sumie dobre porównanie, bo faktycznie kosztuje nieco więcej od swoich rywali, ale detale sprawiają, że wart jest tej swojej ceny. Otrzymujemy wysokiej klasy sprzęt, na którym można polegać w najrozmaitszych sytuacjach i niczym się nie przejmować. Normalnie kosztuje 2699 zł, ale teraz możesz go kupić za 2299 zł (a kupując go na raty zapłacisz łącznie tylko 2145,74 zł).

Wszystkie wymienione oferty obowiązują do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.