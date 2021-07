EVGA X570 Dark

Firma EVGA jeszcze do niedawna była kojarzona głównie z płytami głównymi pod procesory Intel. Wkrótce to się zmieni – producent planuje wydać model pod nowe procesory AMD.

Kilka dni temu pisaliśmy o tajemniczym zwiastunie firmy EVGA, który sugerował wydanie płyty głównej pod procesory AMD Ryzen. I wiecie co? Okazuje się, że nasze podejrzenia były prawdziwe - model EVGA X570(S) Dark istnieje!

EVGA szykuje płytę do ekstremalnego podkręcania AMD

Nową konstrukcją pochwalił się Vince “kingpin” Lucido - overclocker, który współpracuje z firmą EVGA (co przy okazji może też sugerować, że będziemy mieli do czynienia ze sprzętem zaprojektowanym typowo do podkręcania). Wprawdzie zaprezentowane zdjęcie przedstawia tylko rewers laminatu, ale można tutaj podejrzeć kilka ciekawych szczegółów.

Podobnie jak w modelach EVGA Z490 Dark i EVGA Z590 Dark pod procesory Intel, producent zdecydował się na nietypowe położenie podstawki pod procesor, sekcji zasilania i banków pamięci – elementy zostały obrócone o 90 stopni, co powinno przełożyć się na lepsze możliwości OC.



EVGA Z590 Dark - model EVGA X570(S) Dark ma korzystać z podobnego rozmieszczenia elementów

Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć też pomysłowe rozmieszczenie slotów PCI-Express – główne złącze zostało oddalone od kolejnego o 4 sloty, dzięki czemu nie będzie problemów z montażem większych kart graficznych, także z zamontowanym kontenerem do ekstremalnego podkręcania na ciekłym azocie.

Pozostaje czekać na oficjalną premierę i demonstrację możliwości sprzętu w praktyce. Rzecz jasna z ciekłym azotem w roli głównej.

Źródło: Facebook @ Vince Lucido