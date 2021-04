W jednym momencie Facebook zapowiedział aż cztery nowości, które można by umieścić pod jednym parasolem z napisem „audio”. Społecznościowy gigant postanowił nadrobić zaległości. Podsumujmy je na szybko.

Podcasty na Facebooku

Podcasty cieszą się coraz większą popularnością i z miesiąca na miesiąc stają się coraz ważniejszym elementem także tych usług, które nie są nastawione konkretnie na nie, takich jak Spotify. Wkrótce mają odegrać pewną rolę także na Facebooku. Dla nadawców ma to być kolejny sposób na dotarcie do nowych słuchaczy, a dla tych ostatnich – możliwość wygodnego odsłuchu wewnątrz ulubionej aplikacji (nawet podczas jej działania w tle).

Soundbites, czyli krótkie klipy audio

Soundbites to „wyłącznie dźwiękowa” odpowiedź na TikToka. Nowa funkcja umożliwi nagrywanie i udostępnianie krótkich klipów audio z viralowym potencjałem. To mogą być inspirujące cytaty, przykłady poezji, ale też anegdoty, żarty czy szybkie komentarze na tematy wszelakie. Na razie opcja ta znajduje się w fazie testów i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wkrótce doczekamy się jej pełnej premiery.

Live Audio Rooms – niczym Clubhouse

W niedalekiej przyszłości Facebook pozwoli również na tworzenie pokoi, w których będzie można prowadzić rozmowy głosowe na żywo – wewnątrz utworzonych wcześniej Grup. Brzmi znajomo, prawda? Cóż, to taki mniej ekskluzywny Clubhouse. Będzie dostępny zarówno z poziomu aplikacji Facebooka, jak i komunikatora Messenger. Na szczegóły jednak musimy jeszcze chwilę zaczekać.

Zestaw narzędzi Sound Studio

Wisienką na torcie jest Sound Studio. Pod tą nazwą kryje się zestaw narzędzi, pozwalających na wygodne tworzenie i edytowanie plików audio. Facebook obiecuje, że będą to zaawansowane rozwiązania (dzięki czemu nie będzie konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji), a równocześnie mają one być na tyle wygodne, by nikt nie miał problemu podczas korzystania z nich. Mowa o takich opcjach jak zamiana mowy na tekst, modyfikacja głosu, filtry czy dźwięk przestrzenny.

Co o tym wszystkim myślisz?

Źródło: Facebook, informacja własna

Czytaj dalej o Facebooku: