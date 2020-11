Black Friday 2020 trwa. Wprawdzie do samego Czarnego Piątku pozostało jeszcze kilka dni, ale sklepy nie czekają i już teraz organizują wyprzedaże. Przyglądamy się im i podpowiadamy, którymi z nich naprawdę warto się zinteresować.

Dziś Black Friday 2020. Dzień wielkich wyprzedaży

Otwierający przedświąteczny sezon zakupowy Black Friday 2020 wypada 27 listopada, a więc... właśnie dziś. Święto wyprzedaży to okazja, by kupić wyśmienite produkty za zdeycdowanie mniejsze pieniądze niż zwykle. W wielu sklepach jest to wielki finał całego czarnego tygodnia (Black Week).

benchmark.pl pomaga świętować Black Friday

Wiemy, że niełatwo jest się odnaleźć w gąszczu tych promocji, dlatego też postanowiliśmy pomóc. Na benchmark.pl powstała Strefa Black Week – zaglądaj tam regularnie i bądź na bieżąco z ofertami największych sklepów z elektroniką. Znajdziesz tam wszystkie linki i informacje, których potrzebujesz, by obchodzić to święto wyprzedaży tak dobrze, jak to tylko możliwe!

Przeglądamy najciekawsze oferty na Black Friday 2020

Niektóre równo o północy, inne rano. Tak czy siak, największe sklepy wystartowały już ze swoimi wielkimi wyprzedażami z okazji Black Friday. W tym miejscu znajdziesz najciekawsze oferty, dzięki czemu szybko zorientujesz się, gdzie warto zajrzeć i co warto kupić. Przygotuj się – jest tego sporo!

Wielki finał akcji Black Friday w RTV Euro AGD

Przykładowo wyprzedaż z okazji Black Friday w RTV Euro AGD trwa od początku listopada, a teraz wystartował wielki finał. Przez cztery tygodnie prawie każdy produkt dostępny w sklepie był (lub jest) dostępny z większym lub mniejszym rabatem. Łącznie 90% produktów zostało przecenionych – właściwie z każdej kategorii, choć najbardziej wśród ofert wyróżniają się małe i duże AGD w promocyjnych cenach. Nie zwlekaj i każdego dnia zaglądaj na stronę sklepu, bo bez trudu znajdziesz tam coś dla siebie.

Sprawdź ofertę RTV Euro AGD na Black Friday

Black Friday w Media Expert – rabaty sięgają 80%

Interesująca jest również oferta na Black Friday w Media Expert. Zerknij, bo możesz znaleźć tam produkty przecenione nawet o 80%, których zakup możesz w dodatku rozłożyć nawet na 60 rat 0%, a do tego wszystkiego możesz liczyć na bezpłatny transport do domu. W tym sklepie postanowili się nie rozdrabniać i przygotowali ciekawe promocje właściwie w każdej kategorii produktowej: od sprzętu RTV i AGD, przez laptopy i akcesoria komputerowe, po gry i najrozmaitsze gadżety.

Sprawdź ofertę Media Expert na Black Friday

Pięciodniowy Black Week w Morele – codziennie coś nowego

Black Week w Morele również wystartował kilka dni przed Czarnym Piątekim, ale organizatorzy podeszli do tematu o tyle ciekawie, że na każdy dzień tygodnia przygotowali zupełnie inną ofertę, a rabaty były aktywowane innym kodem. W ten sposób dotarliśmy do piątku, w którym lista produktów jest naprawdę długa, podobnie jak lista kategorii, które reprezentują. Blackfridayowa wyprzedaż potrwa od dziś aż do końca weekendu (no chyba że wcześniej zabraknie towaru).

Sprawdź ofertę Morele na Black Friday

Seria promocji na Black Week w Empiku

Nie jedną promocję, lecz serię promocji przygotował Empik na Black Friday, a właściwie cały Black Week. Elektronikę można kupić taniej nawet o 40%, a gdy wrzucisz do koszyka trzy książki, to tę najtańszą otrzymasz za darmo. Do tego gry planszowe zostały przecenione o 25%, a produkty z wielu innych kategorii – nawet o 60%. I tak to pozostanie przez najbliższe dni – aż do niedzieli, 29 listopada. Zdecydowanie warto przyjrzeć się tej ofercie.

Sprawdź ofertę Empik na Black Friday

Wielka wyprzedaż Black Week Sale w Komputronik

Nawet 95% – aż tyle można zaoszczędzić na zakupie wybranych produktów podczas wielkiej wyprzedaży Black Week Sale w Komputronik. Promocja potrwa do 29 listopada – w tym czasie możesz kupić za mniejsze pieniądze smartfony, laptopy, peryferia komputerowe i akcesoria mobilne, a także sprzęt RTV i AGD. Przede wszystkim warto rozejrzeć się za opaską lub smartwatchem z pulsoksymetrem – jest kilka ciekawych ofert, a taki gadżet może okazać się bardzo przydatny w czasach, w jakich przyszło nam żyć.

Sprawdź ofertę Komputronik na Black Friday

Dobry sprzęt audio za nieduże pieniądze – promocja Teufel na Black Friday

Teufel znany jest z dobrego sprzętu audio, a za dobry sprzęt audio trzeba dużo zapłacić. Black Friday to okazja, by co nieco zaoszczędzić. A właściwie nie takie „co nieco”, bo rabaty sięgają aż 43%. Wielką wyprzedażą objęte są słuchawki, głośniki bezprzewodowe, radia oraz zestawy kina domowego. Akcja wystartowała już teraz i potrwa do 27 listopada (lub do wyczerpania zapasów).

Sprawdź ofertę Teufel na Black Friday

25% rabatu na smart home od Netatmo

Chcesz wykorzystać Black Friday, by zamienić swój zwykły dom w smart home? Zajrzyj więc do oficjalnego sklepu Netatmo, gdzie czekają na ciebie gadżety w cenach obniżonych o 25%. Inteligentne czujniki, termostaty i inne akcesoria możesz kupić taniej do 30 listopada lub wyczerpania zapasów.

Sprawdź ofertę Netatmo na Black Friday

Samsung przecenia smartfony, smartwatche i smart TV z okazji Black Friday 2020

Sporo sprzętu z okazji święta wyprzedaży przecenił także gigant z Korei Południowej. Samsung na Black Friday obniżył ceny swoich smartfonów z rodziny Galaxy S i Galaxy A, tabletów Galaxy Tab, zegarków Galaxy Watch oraz wielu innych urządzeń. Rabaty sięgają 38%, a skorzystać można z nich do końca tego tygodnia. Szczególnie dobrze prezentują się Galaxy S20 za 3349 zł, Galaxy A31 za 799 zł i Galaxy Watch Active za 499 zł.

Sprawdź ofertę Samsung na Black Friday

Rabaty na monitory LG z okazji Black Friday

Wiesz, co jeszcze warto dzisiaj kupić? Nowy wyświetlacz do komputera. Monitory LG na Black Friday dostępne są w cenach obniżonych o kilkaset złotych, a wśród nich nie brakuje takich modeli jak 27GN950-B, który ma wszystko, czego gracz potrzebuje do szczęścia oraz 27QN880, który wyznacza standardy, jeśli chodzi o ergonomię w miejscu pracy.

Sprawdź ofertę LG na Black Friday

Xiaomi na Black Friday - ponad 30 produktów w obniżonych cenach

Przede wszystkim smartfony, ale też telewizory Smart TV, opaski fitness, słuchawki, routery i inne urządzenia przeceniła firma Xiaomi na Black Friday. Promocja jest globalna, co oznacza, że można z niej skorzystać w wielu różnych sklepach: nie tylko Mi-Store, ale też RTV Euro AGD, Media Expert czy MediaMarkt. Wśród najciekawszych ofert znajduje się Mi 10 za 1999 zł, Mi TV 65 za 2499 zł i Mi Box S TV 4K za 249 zł. Akcja trwa do 3 lub 6 grudnia (w zależności od produktu).

vivo dorzuca słuchawki do dobrego smartfona z okazji Black Friday

Na nieco mniejszą skalę, ale równie wartą uwagi promocję przygotowała firma vivo. Otóż do każdego zakupionego smartfona Y70 dorzuca słuchawki TWS Neo w prezencie. Jedno i drugie urządzenie to naprawdę porządny sprzęt, więc jest to oferta godna rozważenia. Na namysł masz kilka dni, bo akcja trwa do końca miesiąca.

Telewizory Toshiba w blackfridayowych cenach

Z okazji Black Friday w atrakcyjnych cenach dostępne są również najnowsze telewizory Smart TV marki Toshiba. Modele z Androidem, ekranami 4K, HDR-em i głośnikami Onkyo możesz teraz kupić za naprawdę nieduże pieniądze. Co powiesz na 65 cali za 2700 zł lub 55 cali za niecałe dwa tysiące? Szukaj tych ofert w sklepie RTV Euro AGD.

Tańsze wejście w świat VR - promocja na gogle HTC Vive

Z okazji Black Week przecenione zostały również gogle VR z rodziny HTC Vive, co oznacza, że wejście w świat wirtualnej rzeczywistości może okazać się dużo tańsze niż normalnie. Przykładowo model Vive Cosmos kosztuje 2999 zł (a nie 3699 zł), a Vive Cosmos Elite – 3999 zł (a nie 4649 zł). W tym drugim przypadku otrzymujesz jeszcze prezent w postaci gry Half-Life: Alyx. Promocyjnych ofert szukaj w największych sklepach RTV/AGD w Polsce, między 23 a 29 listopada.

Smartfony Oppo w supercenach z okazji Black Friday

Black Friday świętuje także marka Oppo, coraz bardziej ceniona przez polskich użytkowników. Wkrótce grono tych ostatnich może się powiększych, bo niektóre z jej najlepszych modeli można teraz kupić znacznie taniej. Przykładowo Oppo Reno4 kosztuje 1499 zł (czyli o 400 zł mniej), Oppo A72 - 1199 zł (czyli o 300 zł mniej), a Oppo A12 - 549 zł (czyli o 150 zł mniej). Szukaj ofert w największych sklepach detalicznych w Polsce.

Wkrótce znajdziesz tu więcej ciekawych ofert. Redaktorzy i eksperci benchmark.pl trzymają rękę na pulsie i przeglądają promocje, by dać ci znać o tych, którymi warto się zainteresować.

Nie daj się zrobić w balona. Black Friday to często tylko chwyt marketingowy

Wszyscy chcielibyśmy kupować produkty tak tanio jak to możliwe, a w Black Friday sklepy kuszą nas obietnicami, że właśnie tak zrobimy, decydując się na zakup tego dnia. Często jednak przekreślona cena jest tylko zabiegiem marketingowym – specjalnie została wcześniej podniesiona, aby w Czarny Piątek sklep mógł się chwalić obniżką o trzy czy cztery stówki.

O ile w Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się Black Friday, święto wyprzedaży rzeczywiście zasługuje na tak huczne określenie, to w Polsce nie do końca tak jest, choć... to się zmienia.

Z danych opublikowanych przez Deloitte wynika, że w Czarny Piątek 2019 ceny produktów były niższe średnio o 4% w porównaniu do tygodnia wcześniej. Tymczasem w 2018 roku było to 3,5%, a w 2017 – zaledwie 1,3%. Wyraźnie więc widać, że święto wyprzedaży zaczyna mieć w naszym kraju sens. W tamtym roku najbardziej opłacało się kupować gry, gadżety, sprzęt AGD, laptopy i urządzenia mobilne, a także kosmetyki, książki i albumy muzyczne. W tym roku będzie pewnie podobnie.

Dobrym pomysłem będzie też śledzenie tego newsa, który w najbliższych dniach będzie na bieżąco aktualizowany. Znajdziesz tutaj promocje i linki do ofert zweryfikowanych przez redaktorów i ekspertów benchmark.pl.

Źródło: informacja własna, Deloitte, sklepy wymienione w treści