Firma Ubisoft właśnie oficjalnie potwierdziła, że pierwszy gameplay z Far Cry 6 będziemy mogli zobaczyć już w ten piątek tj. 28 maja 2021 roku.

Ubisoft zapowiada pierwszy pokaz rozgrywki z Far Cry 6

Ależ szykuje nam się wyśmienity tydzień, jeśli chodzi o prezentacje różnych gier. Najpierw dowiedziliśmy się, że 27 maja 2021 roku będziemy mogli obejrzeć pierwszy gameplay z House of Ashes. Później Guerilla Games do spółki z Sony potwierdziła, że 14-minutowy gameplay z gry Horizon: Forbidden West zobaczymy podczas premiery kolejnego odcinka z serii State of Play. Wydawać by się mogło, że lepiej być może, jednak nasze rodzime studio Techland postanowiło dołożyć od siebie trzy grosze i zapowiedzieć oficjalną prezentację poświęconą grze Dying Light 2.

Dalej mało? Jeśli tak, to Ubisoft przychodzi na ratunek, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że pierwszy pokaz rozgrywki z Far Cry 6 ujrzymy już w ten piątej tj. 28 maja 2021 roku o godzinie 18:30 polskiego czasu.

Kiedy premiera gry Fry Cry 6?

W tej chwili nie znamy dokładnej daty premiery. Warto jednak przypomnieć, że produkcja została opóźniona, ponieważ pierwotnie miała ona trafić w ręce graczy już 18 lutego 2021 roku. Far Cry 6 trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, oraz do usługi streamingowej Google Stadia. Na więcej szczegółów musimy czekać prawdopodobnie do piątku.

Będziecie oglądać? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Game Informer