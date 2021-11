W Farming Simulator 22 będziemy mieć ogromny wybór maszyn i narzędzi rolniczych. Oczywiście w pełni licencjonowanych.

Farming Simulator 22 to ponad 400 maszyn i narzędzi rolniczych

Przeszło 400 autentycznych, licencjonowanych maszyn i narzędzi rolniczych zostanie oddanych do dyspozycji wirtualnych farmerów w grze Farming Simulator 22. Twórcy ze studia GIANTS Software postarali się o wprowadzenie do swojej produkcji sprzętu takich marek jak John Deere, New Holland, MAN, Husqvarna, Stihl, Fendt, Valtra, Case IH, CLAAS, McCormick, Massey Ferguson czy DEUTZ-FAHR.

„Farming Simulator 22 zawiera największą flotę maszyn rolniczych w całej serii. Gra posiada również najdokładniejszą i najobszerniejszą ilość dostępnych narzędzi rolniczych – to powód do dumy. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za stałą współpracę, dzięki której było to możliwe” – skomentował Thomas Frey, dyrektor kreatywny.

Obejrzyj najnowszy zwiastun Farming Simulator 22 z maszynami rolniczymi:

Dużo maszyn, dużo detali

W nowej odsłonie symulatora nie zabraknie maszyn znanych z poprzednich części, ale pojawią się też zupełnie nowe. Na przykład ze względu na wprowadzenie upraw winogron na liście znajdzie się kombajn New Holland Braud 9070L przeznaczony właśnie do zbierania tych owoców. Nie zabraknie też narzędzi do mulczowania, usuwania kamieni i wałowania.

W Farming Simulator 22 otrzymamy najbardziej dopracowane maszyny – nie tylko w sferze wizualnej, ale też dźwiękowej. Ich brzmienie będzie się na przykład na bieżąco zmieniać, reagując na otoczenie. Wypada też wspomnieć o widocznych detalach, takich jak ruszające się pokrywy.

Premiera gry Farming Simulator 22 jeszcze w tym miesiącu

Nie możesz się już doczekać? Spokojnie – premiera jest już bardzo blisko. Farming Simulator 22 zadebiutuje 22 listopada. Platformy docelowe to komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: GIANTS Software, Cenega