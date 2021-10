Już poprzednie odsłony serii przyciągały do ekranów na długie godziny. Farming Simulator 22 wprowadzi nowości, dzięki którym (albo przez które) do roboty będzie jeszcze więcej.

Ule, szklarnie i inne nowości w Farming Simulator 22

Choć od premiery gry Farming Simulator 22 dzieli nas zaledwie miesiąc, twórcy wciąż mają się z nami czym dzielić. Jest tak, bo na potrzeby tej nowej odsłony przygotowali mnóstwo nowinek. Jedną z nich będą ule – przy ich pomocy będziemy mogli poprawiać jakość upraw rzepaku, ziemniaków czy też słoneczników. Nie jest zaskoczeniem, że oprócz zapylania pszczoły pozwolą także produkować miód, który my z kolei będziemy mogli dodać do naszej oferty – albo jako produkt sam w sobie albo też sprzedawać go do fabryk płatków śniadaniowych.

W Farming Simulator 22 pojawią się również szklarnie. W nich wyhodujemy między innymi truskawki, sałatę oraz pomidory. To wszystko w połączeniu z nowymi łańcuchami produkcyjnymi pozwoli nam na rozwijanie wiejskiego biznesu na nowe sposoby, a także zadbanie o źródło dochodów w okresie zimowym. Realistyczny system pór roku również jest zresztą jedną z najważniejszych nowości wprowadzanych w odsłonie z numerem 22.

Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa GIANTS Software nie tylko opowiedziała o tych nowościach, ale też przygotowała świeżutki zwiastun. Materiał skupia się jednak nie tyle na ulach i szklarniach, co na zwierzętach hodowlanych, czworonożnych przyjaciołach i dzikiej zwierzynie krążącej po polach czy lasach. Wszystkie zwierzaki będą wyglądać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej i zachowywać się znacznie naturalniej. Ten trailer zresztą dobrze to pokazuje, dlatego nie przedłużając, zapraszamy…

Zobacz najnowszy zwiastun Farming Simulator 22 ze zwierzętami:

Farming Simulator 22 zadebiutuje 22 listopada na komputerach oraz konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4, a także w katalogu usługi Google Stadia.

Źródło: GIANTS Software, Cenega