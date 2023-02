Firefox w wersji na system Android doczeka się trzech nowych rozwiązań, które mają znacząco uprzyjemnić użytkownikom korzystanie z tej przeglądarki. Co przygotowano?

Trzy rozszerzenia dla mobilnego Firefoxa

Coraz częściej do przeglądania internetu wykorzystujemy smartfony. Dla wielu osób nie jest to jednak tak komfortowe jak na komputerze czy laptopie. Mozilla postanowiła puścić oczko do osób korzystających z przeglądarki Firefox na Androidzie. Nie jest ona aktualnie pierwszym wyborem w mobilnym świecie, ale jak widać twórcy nie ustają w wysiłkach mających na celu przyciąganie użytkowników.

Wprowadzają trzy rozszerzenia, które mają zapewnić „wygodniejsze i bezpieczniejsze przeglądanie internetu na urządzeniach mobilnych”. Przyjrzyjmy im się.

ClearURLs, bardziej estetyczne linki

Chyba każdy przynajmniej raz spotkał się z sytuacją, w której chciał podzielić się linkiem ze znajomym. Nie jest to skomplikowana czynność, ale często w momencie kopiowania adresu URL można zauważyć, że jest bardzo długi i zawiera szereg na pierwszy rzut oka przypadkowych liter i symboli.

To nic innego jak zaszyte elementy śledzące. ClearURLs ma proste zadanie - usuwać je z linków, w efekcie zapewniając prosty i przejrzysty adres URL.

ReadAloud, wytchnienie dla oczu

ReadAloud zdaniem Mozilli przyda się zwłaszcza pod koniec długiego dnia kiedy ostatnią rzeczą, na którą ma się ochotę jest patrzenie na ekran. Mimo tego wiele osób zasypia z telefonem by przeczytać artykuł np. przesłany przez znajomego. Rozszerzenie ReadAloud pozwoli niczego nie przegapić, a jednocześnie odpuścić czytanie.

Jak? ReadAloud wykorzystuje technologię zamiany tekstu na mowę. Wedle twórców działa na różnych stronach internetowych, w tym serwisach informacyjnych, blogach, witrynach szkolnych czy uniwersytetach online. Umożliwia wybór głosu męskiego lub żeńskiego oraz ustawienie szybkości czytania.

Firefox Relay, bezpieczniejsze adresy e-mail

Ostatnia z przygotowanych nowości dla mobilnego Firefoxa jest chyba najbardziej znana. To Firefox Relay, usługa pozwalająca zachować prywatność adresu e-mail podczas wypełniania formularzy online. Tworzy maskę e-mail zapewniając napływ wiadomości, a jednocześnie chroni przed spamem, wyciekami danych czy przekazywaniem adresu e-mail firmom trzecim.

