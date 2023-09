Kopanie kryptowalut może być dochodowym biznesem, ale jeszcze bardziej dochodowym biznesem może być... niekopanie kryptowalut. Do kuriozalnej sytuacji doszło w Teksasie, gdzie firma energetyczna zapłaciła kopaczom za wyłączenie koparek kryptowalut.

Kryptowaluty (lub jak kto woli wirtualne waluty) nadal cieszą się sporym zainteresowaniem. Kopanie najpopularniejszych kryptowalut wymaga wykorzystania ogromnej mocy obliczeniowej, co niestety przekłada się na ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W Teksasie w Stanach Zjednoczonych to poważny problem, bo sieć energetyczna jest już mocno obciążona. Zmiany klimatyczne prowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a mieszkańcy wskutek kataklizmów są odcinani od elektryczności.

Zapłacili za wyłączenie koparek kryptowalut

Rada ds. Niezawodności Elektrycznej Teksasu (The Electric Reliability Council of Texas - ERCOT), która obsługuje stanową sieć energetyczną, wypłaca kredyty energetyczne, które mają zachęcić przedsiębiorstwa do podjęcia działań, mających na celu zmniejszenie obciążenie systemu energetycznego.

W sierpniu z takiej dopłaty skorzystała firma Riot Platforms, która zajmuje się profesjonalnym kopaniem kryptowaluty Bitcoin. Przedsiębiorstwo otrzymało 31,7 mln dolarów w postaci kredytów energetycznych za wyłączenie koparek w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Interes okazał się wyjątkowo opłacalny, bo kwota była o 22 miliony dolarów wyższa, niż miesięczna wartość wykopanych Bitcoinów.

Zarząd firmy jest zadowolony z takiej współpracy - Jason Les, dyrektor generalny Riot Platforms napisał w oświadczeniu:

“Kredyty energetyczne znacząco obniżają koszty kopania Bitcoinów przez Riot i są kluczowym elementem, dzięki któremu Riot jest jednym z najtańszych producentów Bitcoinów w branży.”

Serwis TexasMothly informuje, że Riot Platforms jest jedną z kilku dużych firm zajmujących się kopaniem kryptowalut w Teksasie. Nie wiadomo jednak ile dopłaty otrzymały inne przedsiębiorstwa (o ile taką dopłatę uzyskały).

Źródło: CBS News, Texas Monthly, Riot Platforms