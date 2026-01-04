Gry Android

Zrobiła tę grę w godzinę. Może uszkodzić smartfon

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Tęsknisz za "Flappy Bird"? Kultowa gra powraca w nowej odsłonie, ale jest haczyk. Działa tylko na składanych smartfonach.

Programistka ukrywająca się pod pseudonimem Rebane stworzyła wiernego klona gry "Flappy Bird", w którym postać kontrolowana jest przez zgięcia obudowy telefonu. Z tego powodu "Foldy Bird" działa wyłącznie na modelach składanych, które - mimo wieloletniej obecności na rynku - pozostają niszowe. 

Przygotowanie tekstur i napisanie całego kodu "Foldy Bird" miało zająć godzinę, przy czym programistka zapewnia, że nie korzystała z pomocy AI. Jako że gra wymaga do działania API odpowiedzialnego za wykrywanie zgięć ekranu, można ją uruchomić wyłącznie w przeglądarce Chrome. Dostępna jest na tej stronie

Choć umieszczony na platformie X post na temat gry wygenerował już ponad 10 mln odsłon, nawet posiadacze kompatybilnych smartfonów raczej powinni tego typu gier unikać. Składane smartfony mają ograniczoną żywotność ekranu i zawiasu, szacowaną z reguły na kilkaset tysięcy zgięć. Nawet kilkuminutowa seria wielokrotnych i gwałtownych zgięć potencjalnie może skrócić żywotność urządzenia o długie miesiące. 

Oryginalne "Flappy Bird" to mobilna gra zręcznościowa stworzona przez wietnamskiego dewelopera Donga Nguyena, która zadebiutowała w maju 2013 roku, by na początku 2014 roku stać się globalnym fenomenem. Mechanika gry była skrajnie prosta: gracz musiał rytmicznie uderzać w ekran, aby utrzymać ptaka w locie i przeprowadzić go przez wąskie luki między zielonymi rurami, a każda pomyłka kończyła się natychmiastową przegraną. Mimo ogromnego sukcesu finansowego i milionów pobrań, twórca niespodziewanie usunął grę ze sklepów w lutym 2014 roku, tłumacząc to poczuciem winy z powodu jej silnie uzależniającego charakteru oraz przytłaczającą presją.

