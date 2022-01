Forever Skies to kolejna polska gra, której warto się przyglądać. Na dobry początek zobacz oficjalny zwiastun debiutanckiego projektu studia Far From Home.

Forever Skies – polski survival z ekologiczną katastrofą w tle

Subnautica mogłaby być jej matką chrzestną. Ojcami zaś są między innymi projektanci odpowiedzialni wcześniej za Dying Light. Gra Forever Skies to pierwsze dzieło polskiego studia Far From Home i coś nam mówi, że jeszcze nie raz usłyszymy tę nazwę. W swoim debiucie ekipa serwuje nam survival widziany oczami bohatera, którym jest naukowiec odwiedzający Ziemię wiele lat po ekologicznej katastrofie.

W wyniku tej ekologicznej katastrofy życie na Ziemi całkowicie umarło, a sama planeta pokryła się warstwą wysoko toksycznego pyłu. Pod nim jednak skrywają się szczepy wirusów, które mogą okazać się jedyną nadzieją dla ocalałych. Ci wprawdzie zdołali uciec, ale ich organizmy trawi tajemnicza choroba. Tak pokrótce przedstawia się fabuła gry Forever Skies. A jak wyglądać będzie sama rozgrywka?

Jak na survival przystało, najwięcej czasu spędzimy na eksploracji i zdobywaniu zasobów, pozwalających na utrzymanie się przy życiu. Co zaś się tyczy poszukiwań, będących rdzeniem fabuły, będziemy dysponowali zaawansowanym sterowcem z laboratorium, warsztatem i mieszkaniem na pokładzie. Im większe postępy zrobimy, tym lepsze narzędzia i konstrukcje będziemy mogli tworzyć.

Zarówno sama eksploracja ruin, jak i badanie odnalezionych artefaktów pozwoli nam lepiej zrozumieć historię ostatnich dni ludzkości na Ziemi. Mniejszą lub większą rolę odegra również walka – z tym, co zrodziło się w toksycznym środowisku.

Zobacz oficjalny zwiastun Forever Skies:

Nadciąga Forever Skies. Kiedy premiera?

Prace nad Forever Skies wystartowały dwa lata temu i jeszcze w tym roku doczekamy się premiery gry w programie wczesnego dostępu. Jeśli testy pójdą sprawnie, a do jakości produkcji nie będzie większych zastrzeżeń, to pełna wersja zadebiutuje w którymś momencie 2023 roku. Aktualnie główną platformą docelową są komputery, ale twórcy chcieliby także dostarczyć swoją grę na konsole PlayStation 5 i nowe Xboksy.

Źródło: Far From Home, informacja własna