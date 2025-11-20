Apple wyróżnił polską grę. Finalista prestiżowego konkursu

Polska gra "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" została wyróżniona jako jeden z finalistów prestiżowego konkursu App Store Award 2025.

Zespół redaktorów App Store z całego świata wyłonił 45 aplikacji oraz twórców gier, doceniając ich wkład w dziedzinie innowacji, doświadczeń użytkowników i wpływu na kulturę.

Finaliści App Store Awards

Apple opublikowało listę 45 finalistów tegorocznej edycji App Store Awards, uwzględniając w niej najciekawsze aplikacje i gry w 12 kategoriach. Twórcy zostali nagrodzeni za tworzenie niezapomnianych wrażeń dla użytkowników, odmianę rutynowych czynności oraz przekraczanie granic kreatywności. Wśród nich znalazła się produkcja "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" stworzona przez polskie studio CD Projekt RED.

Coroczny konkurs App Store Awards honoruje deweloperów z całego świata, których aplikacje poprawiają jakość życia i stanowią przykład innowacyjności technologicznej, doskonałości w użytkowaniu i projektowaniu. W najbliższych tygodniach Apple ogłosi zwycięzców konkursu spośród obecnych finalistów.

"Jesteśmy pod wrażeniem, że tegoroczni finaliści konkursu App Store Award to tak zróżnicowana i utalentowana grupa twórców z całego globu" - stwierdził Carson Oliver, prezes Apple w dziale App Store Worldwide. "Ich nieustanne dążenie do perfekcji stanowi ogromną inspirację, która dostarcza użytkownikom nowych doznań, pobudza kreatywność, zwiększa potencjał innowacyjny i wprowadza nowe przygody w świecie gier".

Finaliści w kategorii Aplikacja roku na iPhone’a

BandLab pomaga muzykom nagrywać i miksować utwory wspólnie ze społecznością.

LADDER sprawia, że podczas treningu siłowego nie trzeba już działać na wyczucie.

Tiimo przedstawia listy obowiązków w sposób, który nie wywołuje paniki.

Finaliści w kategorii Gra roku na iPhone’a

Capybara Go! to gra typu idle, która pozwoli graczom przeżyć przygody w ciele tego uroczego gryzonia.

Pokémon TCG Pocket sprawia, że kolekcjonowanie kultowych kart Pokémon i gra nimi stają się jeszcze lepsze.

Thronefall pozwala uczestniczyć w ekscytujących walkach obronnych przy minimalistycznym sterowaniu.

Finaliści w kategorii Aplikacja roku na Maca

Acorn ma szansę stać się ulubionym narzędziem do edycji zdjęć dla profesjonalistów.

Essayist pozwala na bezstresowe pozyskiwanie i formatowanie prac naukowych.

Under My Roof dba o to, by właściciele domów byli zawsze dobrze zorganizowani i przygotowani.

Finaliści w kategorii Gra roku na Maca