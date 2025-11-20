  • benchmark.pl
  • Gry
  • Apple wyróżnił polską grę. Finalista prestiżowego konkursu
Gry

Apple wyróżnił polską grę. Finalista prestiżowego konkursu

przeczytasz w 2 min.
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Polska gra "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" została wyróżniona jako jeden z finalistów prestiżowego konkursu App Store Award 2025.

Zespół redaktorów App Store z całego świata wyłonił 45 aplikacji oraz twórców gier, doceniając ich wkład w dziedzinie innowacji, doświadczeń użytkowników i wpływu na kulturę.

Finaliści App Store Awards

Apple opublikowało listę 45 finalistów tegorocznej edycji App Store Awards, uwzględniając w niej najciekawsze aplikacje i gry w 12 kategoriach. Twórcy zostali nagrodzeni za tworzenie niezapomnianych wrażeń dla użytkowników, odmianę rutynowych czynności oraz przekraczanie granic kreatywności. Wśród nich znalazła się produkcja "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" stworzona przez polskie studio CD Projekt RED.

Coroczny konkurs App Store Awards honoruje deweloperów z całego świata, których aplikacje poprawiają jakość życia i stanowią przykład innowacyjności technologicznej, doskonałości w użytkowaniu i projektowaniu. W najbliższych tygodniach Apple ogłosi zwycięzców konkursu spośród obecnych finalistów.

"Jesteśmy pod wrażeniem, że tegoroczni finaliści konkursu App Store Award to tak zróżnicowana i utalentowana grupa twórców z całego globu" - stwierdził Carson Oliver, prezes Apple w dziale App Store Worldwide. "Ich nieustanne dążenie do perfekcji stanowi ogromną inspirację, która dostarcza użytkownikom nowych doznań, pobudza kreatywność, zwiększa potencjał innowacyjny i wprowadza nowe przygody w świecie gier".

Finaliści w kategorii Aplikacja roku na iPhone’a

  • BandLab pomaga muzykom nagrywać i miksować utwory wspólnie ze społecznością.
  • LADDER sprawia, że podczas treningu siłowego nie trzeba już działać na wyczucie.
  • Tiimo przedstawia listy obowiązków w sposób, który nie wywołuje paniki.

Finaliści w kategorii Gra roku na iPhone’a

  • Capybara Go! to gra typu idle, która pozwoli graczom przeżyć przygody w ciele tego uroczego gryzonia.
  • Pokémon TCG Pocket sprawia, że kolekcjonowanie kultowych kart Pokémon i gra nimi stają się jeszcze lepsze.
  • Thronefall pozwala uczestniczyć w ekscytujących walkach obronnych przy minimalistycznym sterowaniu.

Finaliści w kategorii Aplikacja roku na Maca

  • Acorn ma szansę stać się ulubionym narzędziem do edycji zdjęć dla profesjonalistów.
  • Essayist pozwala na bezstresowe pozyskiwanie i formatowanie prac naukowych.
  • Under My Roof dba o to, by właściciele domów byli zawsze dobrze zorganizowani i przygotowani.

Finaliści w kategorii Gra roku na Maca

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login