Wiedźmin 4 walczy o The Game Awards 2025. Internauci wieszczą sukces

Powstająca nadal najnowsza gra polskiego studia CD Projekt RED, roboczo nazywana "Wiedźminem 4", została nominowana w jednej z kategorii w plebiscycie The Game Awards 2025. Łatwo jednak nie będzie, bo rywalizuje z czterema głośnymi tytułami, m.in. z "GTA VI".

The Game Awards 2025, najważniejsze wydarzenie w branży gier, zbliża się wielkimi krokami. Właśnie ogłoszono nominacje do prestiżowych nagród, w tym za Grę Roku. Ceremonia The Game Awards 2025 zaplanowano na 11 grudnia, znana jest także już lista nominowanych.

"Wiedźmin 4" czy "GTA VI"?

W kategorii "Najbardziej wyczekiwana gra" znalazł się też polski akcent - "Wiedźmin 4", czyli bezpośrednia kontynuacja przygód Białego Wilka, którego twórcy 10 lat temu odesłali w ostatnim dodatku do "Wiedźmina 3" na spokojną emeryturę do Corvo Bianco w Toussaint. W głównej roli teraz znajdzie się Ciri, czyli przybrana córka Geralta, która sama wkroczyła na wiedźmiński szlak.

W tej kategorii na The Game Awards "Wiedźmin 4" stanie w szranki z potężną konkurencją: "Grand Theft Auto VI", "007 First Light", "Marvel's Volverine"oraz "Residental Evil Requiem". Głosowanie trwa do 10 grudnia. Pod postami w mediach społecznościowych na oficjalnych kanałach gry Wiedźmin, nie brakuje pozytywnych komentarzy. Fani wieszczą sukces, szczególnie, że ma to być powrót serii po ponad dekadzie. Nie brakuje też słów rozwagi, w końcu będzie rywalizować z równie wyczekiwanym "GTA VI".

"Wiedźmin 4". Co już wiemy?

"Wiedźmin 4" jest już w pełnej fazie produkcji. Nowa gra stanowi teraz najważniejszy projekt dla studia CD Projekt Red, według zapowiedzi gracze mają dostać kolejną wiedźmińską odsłonę serii nie wcześniej niż w 2027 roku. Na razie twórcy udostępnili teaser i demo technologiczne, które rozbudziło apetyt fanów na więcej. Nowa gra z wiedźmińskiego uniwersum ma być produkcją, której akcja dzieje się kilka lat po wydarzeniach z trzeciej części serii, a główą grywalną postacią będzie starsza Ciri, pełnoprawna wiedźminka. Premiera gry jest planowana najwcześniej na 2027 rok.

W pierwszym teaserze zobaczyliśmy, jak Ciri przybywa do wsi Burzyny, odizolowanej od świata wioski na Północy. zobaczyliśmy Ciri ratującą dziewczynę, która miała zostać złożona w ofierze bogom i walczącą z nowym potworem Baukiem. Ciri finalnie pokonuje potwora, w trakcie wypija eliksir, choć w książkach jasno było określone, że nie przeszła Próby Traw, dlatego nadal zagadką pozostaje, jak wyjaśnią to twórcy w nowej grze.

Z kolei demo technologiczne pokazało nie tylko możliwości nowego silnika, na którym powstaje gra - Unreal Engine 5.6 - ale i Ciri, eksplorującą zalesione tereny i wioskę. W zaprezentowanym materiale z rozgrywki widzieliśmy scenę, w której potwór - wyglądający jak Mantikora - napada na kupiecki powóz i zabija wszystkich obecnych. Na miejscu zbrodni Ciri znajduje jedynie monetę. Wiedźminka podróżuje później do wioski Valdrest w Kovirze, korzystając ze swojego wiernego rumaka - tym razem nie Płotki a Kelpie.

Pod koniec pokazu zaprezentowano także Lan Exeter – zimową stolicę i tętniący życiem port w Kovirze. Tego regionu nie było jeszcze w wiedźmińskich grach, choć klimat prezentuje się podobnie do wysp Skellige. Kovir jest dobrze znany czytelnikom Andrzeja Sapkowskiego. Pokazane demo gry urywa się na scenie, w której Ciri widząc przelatującą na niebie Mantikorę, dociera w pobliże lokalizacji, w której prawdopodobnie ta poluje na kolejne ofiary.

"Wiedźmin 3" powróci z nowym dodatkiem?

Ostatnia wydana przez CD Projekt Red duża wiedźmińska gra - "Wiedźmin 3: Dziki Gon" - skończyła w tym roku 10 lat. I nadal ma stałe grono wiernych graczy. Jak niedawno informowaliśmy, trzecia odsłona przygód Geralta, zawierająca dwa dodatki fabularne: "Serce z kamienia" oraz "Krew i wino", może doczekać się kontynuacji. W sieci pojawiły się bowiem spekulacje, że CDPR może pracować nad nowym, trzecim dodatkiem, a za jego rozwój miałoby odpowiadać studio Fool’s Theory. Pytane przez nas o to CD Projekt RED na razie ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Jedyną pewną informacją są trwające prace nad "Wiedźminem 4".

