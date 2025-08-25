Dobry moment na zakup Switch 2? W 2026 r. może być drożej

Zawirowania w światowej gospodarce odbijają się echem w branży growej. Nintendo może podnieść cenę Switch 2 z powodu ceł, jakie administracja Donalda Trumpa nakłada na Wietnam.

Rok 2025 upływa graczom pod znakiem wspaniałych, nowych gier oraz nowych cen sprzętu. Przykładów nie trzeba daleko szukać, a co najważniejsze, podwyżki dotyczą również naszego regionu. W kwietniu poznaliśmy nową cenę PS5 w Europie, w maju Microsoft ogłosił nowe ceny Xbox. W sierpniu “niebiescy” ponownie ogłosili nowe ceny konsol, ale tym razem jedynie w USA. Czy do tego grona dołączy Nintendo?

Switch 2 może być droższy, ale w 2026 r. – tak sugeruje analityk

Daniel Ahmad z Niko Partners napisał, że “Nintendo rozważało również podwyższenie cen Switch 2” w momencie, gdy amerykańskie cła dla Wietnamu wynosiły 10 proc. Wietnam jest kluczowy dla produkcji Switch 2. Ostatecznie podwyżek nie było, ale zauważmy, że aktualnie cła dla Wietnamu wynoszą już 20 proc.

I właśnie to w ocenie analityka odbije się echem na marżach Nintendo. Ahmad podkreśla, że o ile teraz “Nintendo może nie być skłonne do podwyższenia cen”, tak w przyszłym roku gigant branży może być bardziej skłonny do rozważanie tej opcji. Jeśli tak się stanie, to w praktyce teraz jest najlepszy moment na zakup Switch 2 – o ile rzecz jasna podwyżki “rozleją się” poza region USA.

Nintendo próbuje zniwelować wpływ ceł, stąd przeniesienie części produkcji z Chin do Wietnamu. Podobną strategię obrało Sony – dywersyfikacja łańcuchów dostaw obejmuje w pierwszej kolejności konsole, ale nawet takie zagranie nie uchroniło amerykańskich konsumentów przed wyższymi cenami PS5 w USA.

rozwiń

Źródło: X