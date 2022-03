Fotele gamingowe od Diablo są jednymi z popularniejszych w całej Europie. Producent tych akcesoriów poza zaufaniem wśród klientów może pochwalić się nagrodą za zajęcie 1 miejsca od magazynu Financial Times w kategorii produktów gospodarstwa domowego.

Fotele Diablo numerem 1 w Europie według Financial Times

Magazyn Financial Times ogłosił jakiś czas temu, że firma odpowiedzialna za produkcję foteli Diablo została wybrana jako najlepsza w kategorii Personal & Household Goods.

Do czego przyczynił się sukces marki? Przede wszystkim szerokie zastosowanie wśród profesjonalistów (a co za tym idzie - coraz większa popularność wśród amatorskich graczy), ale także możliwość tzw. customizacji fotela, czyli dopasowania do go swoich potrzeb. W ofercie Diablo każdy znajdzie coś dla siebie.

Marka nie tylko dla profesjonalistów

Wszyscy zainteresowani ogromnym światem szeroko rozumianego gamingu (turniejami e-sportowymi, streamerami, youtuberami etc.) doskonale kojarzą często pojawiające się fotele Diablo u swoich idoli.

Kilka popularnych foteli gamingowych Diablo

Nic w tym dziwnego - popularność Diablo wśród profesjonalistów nie wzięła się znikąd. To przede wszystkim zasługa idealnej ergonomii wymaganej przez graczy. Trzeba też przyznać, że fotele Diablo wyglądają po prostu bardzo dobrze! Wszak te dwie rzeczy (razem z możliwością personalizacji) są dla profesjonalistów kluczowe.

Fakt, że profesjonalni gracze wybierają najlepszy sprzęt nie dziwi nawet w najmniejszym stopniu. Zaraz obok mocnego komputera, fotel jest równie istotny w osiąganiu zwycięstw podczas rozgrywki.

Jeśli natomiast chodzi o osoby zajmujące się gamingiem w amatorski sposób (traktujące gaming jako hobby, a nie pracę) - również często decydują się na propozycje od Diablo. Jeśli inspirować się, to od tylko najlepszych!

Aż trzy rozmiary foteli do wyboru i możliwość personalizacji

Personalizacja to jeden ze znaków rozpoznawczych Diablo. Pomijając tak oczywistą kwestię jak oferowanie aż 3 rozmiarów (Kids, Normal oraz King), producent pozwala również spersonalizować napisy wyhaftowane na fotelu.

Możliwość wyhaftowania własnego napisu na fotelu docenią przede wszystkim streamerzy.

Dodatkowe funkcje, które znacznie zwiększają wygodę podczas gry (lub pracy, bo przecież i do tego można wykorzystać fotel Diablo ze specjalnej serii Ergonomic V-Series), to przede wszystkim niezbędne regulacje (wysokość, przechylanie, manipulowanie podłokietnikami etc.).

Personalizacja fotela? Jak najbardziej. Diablo pozwala umieścić wybrany przez Ciebie haft we wskazanym miejscu

Oprócz tego na uwagę zasługuje ergonomiczna budowa foteli Diablo. Producent zadbał o możliwie komfortową pozycję poprzez obecność specjalnych poduszek wypełnionych sprężystą pianką doskonale dopasowującą się do każdego użytkownika.

Wygodny fotel to podstawa zdrowego kręgosłupa. Diablo zdaje sobie z tego sprawę i stawia ogromny nacisk na zapewnienie komfortu.

Diablo gwarantuje także doskonałej jakości kauczukowe kółeczka. To element, o którym często zapominamy podczas zakupu fotela - a jest on niezwykle ważny choćby z uwagi na płynne poruszanie się lub utrzymanie czystości na powierzchni podłogi.

Jaki fotel Diablo wybrać dla siebie?

Gracze mają aż 6 różnych modeli do wyboru (7, jeśli policzymy serię specjalną z unikalną kolorystyką). Różnice między nimi dotyczą przede wszystkim wyglądu. Sam zdecyduj, czy wybierasz klasyczne wzornictwo X-Gamer, czy może bardziej agresywny wygląd X-Figtera, który ma w sobie mnóstwo e-sportowego charakteru.

Z kolei wszyscy ci, którzy zechcą wykorzystywać fotel wyłącznie do zadań biurowych i nie potrzebują klasycznego czarno-czerwonego designu typowego dla Diablo - powinni zainteresować się linią Ergonomic V-Series. To aż 4 różne modele do wyboru. Każdy z nich zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w pracy i zapewnieniu jak największego komfortu.

Ostatecznie - w przypadku foteli Diablo, każdy wybór będzie dobry. Wszystkie z dostępnych modeli zagwarantują to, czego najbardziej oczekujemy podczas długich godzin przy komputerze - wygody.

Korzystacie z foteli Diablo? Dajcie znać w komentarzach, jak je oceniacie.

Materiał powstał w ramach współpracy z Diablo Chairs.