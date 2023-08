Nagrody EISA 2023-2024 - najlepsze aparaty cyfrowe, obiektywy i telefon

Wyniki tegorocznego głosowania gremium EISA w kategorii fotografia doskonale odzwierciedlają obecny status tej branży i to co działo się w ostatnich dwunastu miesiącach na rynku. Oto nagrodzeni przez EISA na rok 2023-2024.

Zaczynanie kolejnego tekstu o nagrodach EISA od dłuższego wprowadzenia związanego z rosnącą dominacją bezlusterkowców już nie ma sensu. Wszam wszyscy dobrze wiemy, że ta kategoria aparatów zdominowała rynek zarówno konsumencki jak i profesjonalny. Lustrzanki wciąż są dostępne, wciąż pojawiają się na nie atrakcyjne oferty zniżkowe, ale prawie każdy nowy adept fotografii zastanawiając sie czy potrzebny mu aparat cyfrowy myśli już tylko o bezlusterkowcu.

Tegoroczna lista nagród pokazuje dobitnie, że branża fotograficzna jest już branżą dojrzałą i wysublimowaną. Nie mamy, co ma miejsce już od pewnego czasu, nagród dla urządzeń klasy kompakt, bo te poza starymi produktami już praktycznie nie istnieją. Owszem wciąż sprzedają się Instaxy Fujifilm i podobne im konstrukcje innych marek, ale przyznawanie im nagród przez EISA mijałoby się z celem.

EISA 2023-2024 w kategorii foto. Zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem

W tym roku w pewnych kategoriach nastąpiło przesunięcie, czyli jako najlepszy bezlusterkowiec APS-C tym razem uznany został aparat Fujifilm X-H2, a nie coś ze stajni Canona, ale to konsekwencja timingu premier w ostatnim czasie. Canon z kolei odebrał Fujifilm miano najlepszego zakupu wprowadzając model Canon EOS R8, czyli najtańszą pełną klatkę wysokiej klasy. Najlepszym produktem jako pełnoklatkowy bezlusterkowiec, nie bez powodu jest produkt tej samej marki, czyli Canon EOS R6 Mark II. Jednak miano zaawansowanego aparatu w tej klasie przypadło Sony A7R V, który zdobył wiosną także nagrodę w plebiscycie imperatory WP.

Jak widać wejście z dużym opóźnieniem do branży bezlusterkowców nie przeszkodziło Canonowi w żadnym stopniu. Panasonic słusznie otrzymał nagrodę za najlepszy aparat do filmowania, i to szczególnie jest istotne, bo Panasonic Lumix S5IIX jest pierwszym z nowej klasy aparatów tej marki, które mają na wyposażeniu AF z detekcją fazy (wcześniej Panasonic trzymał się swojej technologii DFD bazującej na detekcji kontrastu).



Nikon Z8, czyli aparat roku według EISA.

Nie mamy w tym roku nagrody dla aparatu profesjonalnego, ani średnioformatowego, bo nie było premier. Z kolei tron najlepszego aparatu roku Nikon oddał Nikonowi i niejako mamy powtórkę z rozrywki, bo zamiast Nikon Z9, nagrodę otrzymał Nikon Z8. To odchudzona wersja tego pierwszego aparatu, która dzięki temu stała się tańszą, choć wciąż kosztowna propozycją dla zaawansowanych i profesjonalnych użytkowników.

W kategorii obiektywów nagrodzono przede wszystkim konstrukcje o specjalistycznym zastosowaniu. Jedynie jako obiektyw roku wyróżniono uniwersalny obiektyw Sony FE 20-70mm F4 G. Reszta to obiektywy na które zdecydują się fotografujący w specyficznych warunkach i konkretne motywy.

Jak zawsze ostatnią z nagród w kategorii foto jest nagroda dla telefonu. Już dawno nie mamy nagród dla produktów okołofotograficznych. Najlepszym telefonem jest następca zwycięzcy z ubiegłego roku, czyli Sony Xperia 1 V. Fotograficznie to świetna konstrukcja, jako telefon też nie jest to ułomek, a jednak Sony nie od dziś nie ma łatwego życia wśród użytkowników. Dla nich istnieją inne typowo smartfonowe marki. I to dlatego w kategorii produktów mobilnych EISA jako najlepszy produkt wybrała OPPO Reno10 Pro (wybór dość zaskakujący), a Sony dostał nagrodę jako i tylko telefon multimedialny. Kategorii najlepszy smartfon fotograficzny w tym roku nie było.

Najlepsze aparaty cyfrowe według EISA 2023-2024

Aparat roku - Nikon Z 8

Najlepszy zaawansowany aparat pełnoklatkowy - Sony A7R IV

Najlepszy aparat pełnoklatkowy - Canon EOS R6 Mark II

Najlepszy zakup - Canon EOS R8

Najlepszy aparat dla twórców treści - Sony ZV-E1

Najlepszy aparat APS-C - Fujifilm X-H2

Najlepszy wideoaparat - Panasonic Lumix S5II X

i dodatkowo,

Najlepszy smartfon multimedialny - Sony Xperia 1 V

Najlepsze obiektywy według EISA 2023-2024

Obiektyw roku - SONY FE 20-70MM F4 G

Najlepszy obiektyw zoom szerokokątny - TAMRON 20-40MM F/2.8 DI III VXD

Najlepszy obiektyw standardowy - SONY FE 50MM F1.4 GM

Najlepszy obiektyw portretowy - NIKON NIKKOR Z 85MM F/1.2 S

Najlepszy obiektyw tele - TAMRON 50-400MM F/4.5-6.3 DI III VC VXD

Najlepszy obiektyw zoom supertele - SIGMA 60-600MM F4.5-6.3 DG DN OS | SPORTS

Najlepszy obiektyw makro - OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 90MM F3.5 MACRO IS PRO

Źródło: EISA, inf. własna