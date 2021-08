Najnowsza obudowa Fractal cierpi na poważną wadę konstrukcyjną – wadliwy kontroler obrotów może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Producent zdecydował się na czasowe wstrzymanie sprzedaży i rozpoczął program wymiany wadliwych egzemplarzy.

Mowa o modelu Fractal Torrent, który niedawno mieliśmy okazję przetestować – konstrukcja została zaprojektowana pod kątem optymalnego przepływu powietrza, a dodatkowym atutem jest wbudowany hub do podłączenia wentylatorów. Okazuje się, że zastosowany element stwarza ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Fractal ostrzega przed wadliwym kontrolerem wentylatorów w obudowie Torrent

W hubie Nexus 9P Slim Fan odkryto wadę konstrukcyjną, która potencjalnie może stwarzać ryzyko zwarcia, co w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia podzespołów komputera. O problemie poinformował sam producent, do którego napłynęły pojedyncze doniesienia użytkowników obudowy.

Fractal podobno już pracuje nad poprawioną wersję koncentratora, w której nie będzie występować napotkany problem. Do tego czasu producent jednak zdecydował się wstrzymać sprzedaż obudowy.

Mam obudowę Fractal Torrent – co mam zrobić?

Fractal rozpoczął program wymiany wadliwych koncentratorów – w tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie producenta i odesłać sam kontroler (tutaj znajdziecie instrukcję jak go wymontować z obudowy). Nowa wersja zostanie odesłana za darmo tak szybko, jak to tylko możliwe. Do tego czasu należy używać obudowy bez dodawanego kontrolera.

Szwedzki producent postanowił też pójść o krok dalej. Klienci, którzy nie są zadowoleni z obudowy, mają możliwość zwrotu sprzętu - Fractal współpracuje tutaj ze sprzedawcami, ale w razie problemów należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Fractal pokazuje jak reagować w razie problemów

Wpadki ze sprzętem na pewno nie są miłą rzeczą dla użytkowników, ale w razie problemów ważne jest podejście producenta – w tym przypadku Fractal może być wzorem dla innych firm. Producent sam poinformował o problemie i wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zdecydowano się też na czasowe wstrzymanie sprzedaży obudowy do czasu rozwiązania usterki.

Źródło: Fractal