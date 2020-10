Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na przyszły miesiąc. W listopadzie po raz pierwszy można będzie skorzystać z tej usługi nie tylko na obecnej, ale i nowej generacji PlayStation.

Listopadowe PlayStation Plus na PlayStation 4

Posiadacze PlayStation 4, w przypadku opłacania abonamentu, tradycyjnie otrzymają w jego ramach możliwość pobrania dwóch gier. W listopadzie będą to Śródziemie: Cień wojny oraz Hollow Knight: Voidheart Edition, a więc można mówić od dość mocnym zróżnicowaniu oferty jeśli chodzi o gatunki.

Śródziemie: Cień wojny to mroczna gra akcji z elementami RPG osadzona w świecie doskonale znanym fanom Władcy Pierścieni. Hollow Knight: Voidheart Edition to z kolei platformówka 2D, w której poza eksploracją należy spodziewać się też konieczności rozwiązywania zagadek i walki.

Pierwszy raz PlayStation Plus na PlayStation 5

W drugiej połowie listopada w sklepach ma pojawić się PlayStation 5 i również przyszli właściciele nowej konsoli będą mogli odebrać bonusy z racji opłacania abonamentu PlayStation Plus. Zapewne pojawią się komentarze, że będzie to dość spokojny debiut. W tym przypadku udostępniona zostanie bowiem przygodówka Bugsnax.

Wypada jednak nadmienić, że to nie wszystko. Aktywna subskrypcja PlayStation Plus na PlayStation 5 da również dostęp do PlayStation Plus Collection. To nic innego jak katalog gier z PlayStation 4. Jakich tytułów można oczekiwać?

Gry dostępne w ramach PlayStation Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Kres złodzieja

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

