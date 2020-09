Najprostszy aparat do fotografii natychmiastowej. Pozwala otrzymywać odbitki bez pomocy komputera. Tylko „pstryk” i po chwili gotowe.

Minęło już sporo czasu odkąd Fujifilm zaszczycił nas nowym modelem aparatu do analogowej fotografii natychmiastowej. Nie oznacza to jednak, że ta branża straciła na znaczeniu, tylko trudno co chwila wprowadzać nowe aparaty, który tak nieznacznie różnią się od poprzednich modeli. W końcu Fujifilm się przełamało i oto mamy instax SQ1, czyli dopełnienie serii aparatów do fotografowania w kwadracie.

W porównaniu z modelami cyfrowymi SQ10, SQ20 czy nawet analogowym SQ6, nowy instax SQ1 jest aparatem, w którym chodzi przede wszystkim o wskazanie motywu i naciśnięcie spustu migawki. Nawet surowa forma obudowy zdaje się na to wskazywać. Doświadczyliśmy tego już w przypadku instaxów na prostokątne papiery foto, ale nie da się zaprzeczyć, że format kwadratowy w tym przypadku jest najlepszy.

Parametry aparatu instax SQ1

obiektyw: 66 mm

migawka: 1/6 - 1/400 s

ekspozycja: automatyczna

przesuwanie filmu: automatyczne

lampa błyskowa: automatyczna, zasięg do 2,2 metra / działa zawsze

zasilanie: w baterie litowe CR2/DL CR2 / wydajność 300 zdjęć

wymiary i waga: 130 x 119 x 58 mm i 390 gramów

Cena i dostępność instax SQ1

Aparat trafi do sprzedaży w kolorach Terracotta Orange, Glacier Blue i Chalk White 30 września 2020 roku. Cena rekomendowana to 559 złotych (oj niemało). Przy okazji pojawią się też nowe papiery fotograficzne, instax SQUARE Rainbow z tęczową ramką w cenie 47 złotych za pudełko 10 arkuszy oraz instax SQUARE Monochrome w cenie 55 złotych.

Źródło: Fujifilm

Więcej na temat Fujifilm: