Magic Eraser to funkcja, która do tej pory była dostępna wyłącznie dla posiadaczy wybranych smartfonów (Pixel 6 i 7). W końcu jednak Google oddaje ją do dyspozycji każdemu.

Aplikacja Zdjęcia Google zyska nową funkcjonalność. To Magic Eraser (magiczna gumka), która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI) może naprawić każde zdjęcie, usuwając z niego niechciane obiekty w tle. To ważna nowość, która dotyczy zarówno posiadaczy smartfonów z Androidem, ale też jest dostępna na urządzenia z iOS. Co zatem zrobić, aby wypróbować Magic Eraser?

Magiczna gumka trafia na Android i iOS

Usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć przy pomocy kilku kliknięć w ramach funkcji Magic Eraser od Google było do tej pory zarezerwowane dla posiadaczy flagowych Pixeli (6 i 7). Gigant z Mountain View postanowił jednak rozszerzyć ją o kolejne smartfony – i jak informuje na oficjalnym blogu – udostępnia ją na pozostałe smartfony z Androidem, ale też iOS za pośrednictwem aplikacji Zdjęcia Google.

Razem z magiczną gumką, producent informuje o możliwości dodawania efektów HDR na zdjęciach oraz filmach. W przypadku tej funkcji zasada działania będzie równie prosta – wystarczy jedno kliknięcie, a aplikacja wykona całą pracę związaną z edycją grafiki za użytkownika.

Dostępność magicznej gumki i jak ją uruchomić w Zdjęciach Google?

Magic Eraser oraz edycja HDR trafia już do pierwszych użytkowników. Mowa tu jednak wyłącznie o posiadaczach smartfonów z serii Pixel (starszych niż 6), którzy otrzymają dostęp do funkcji bez dodatkowych opłat. Dla pozostałych (w tym posiadaczy iPhone’ów) konieczne będzie wykupienie subskrypcji pakietu Google One. To właśnie ten plan jest wymagany do korzystania z dodatkowych funkcjonalności aplikacji Zdjęcia Google. Nowi użytkownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, którego szczegóły pojawią się w ciągu najbliższych dni.

Cennik Google One przedstawia się na ten moment następująco: