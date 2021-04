Praktyczne gadżety dla zmotoryzowanych pozwolą ci szybciej, bezpieczniej i spokojniej dotrzeć na miejsce. Sprawdź, co warto kupić.

Nawigacja GPS – by dotrzeć do celu

Mamy nawigację w smartfonie – niby to wygodne, ale jednak trudno nazwać to rozwiązanie optymalnym. Raz, że zżera baterię, dwa – w pewnym stopniu pozbawia nas telefonu i wreszcie trzy: mapy mogą nie być tak dobrze zrobione jak w systemie „dedykowanym”. Dlatego właśnie osobne urządzenie będzie często lepszym wyborem.

Wcale nie trzeba na taki sprzęt wydawać kupy forsy. Już za niespełna trzy stówki możesz kupić na przykład nawigację Navitel E500 Magnetic z wygodnym uchwytem magnetycznym, 5-calowym wyświetlaczem dotykowym, zainstalowanymi mapami Polski i wielu innych krajów Europy w trybie 2D lub 3D oraz z transmiterem FM, pozwalającym na wygodne przesyłanie muzyki z karty microSD do samochodowych głośników.

Jeśli dysponujesz trochę większym budżetem, rozważ model Mio MiVue Drive 65. Dysponuje większym wyświetlaczem (6,2 cala), ma wbudowaną bazę fotoradarów, zawsze oferuje kilka wariantów trasy, a do tego ostrzega cię, gdy nieoczekiwanie zmieniasz pas ruchu. Co jednak najciekawsze – ten GPS pełni równocześnie funkcję wideorejestratora, zapewniając ci tym samym spokój, jakiego potrzeba podczas dłuższych tras.

Wideorejestrator – dla spokoju ducha

Skoro już jesteśmy przy wideorejestratorach, to warto się przy nich zatrzymać. Tego typu gadżety zyskują popularność, bo też kierowcy coraz częściej doceniają ich obecność. Nie dość, że pozwalają w razie czego udowodnić swoją niewinność, to jeszcze dzięki nim może udać się nagrać hit internetu.

Właśnie czegoś takiego szukasz? Bardzo dobrym wideorejestratorem jest na przykład Mikavi PQ4 DUAL, który – zgodnie z nazwą – oddaje do twojej dyspozycji nie jedną, lecz dwie kamery: na przód i tył. Jedna i druga nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD, cechując się przy tym bardzo szerokim kątem widzenia (170 stopni), dzięki czemu w kadrze znajdują się wszystkie detale, które powinny. Jest też GPS (przypisujący lokalizację do nagrań), jest tryb parkingowy i jest duży wyświetlacz (2 cale).

Jeżeli jednak masz mocno ograniczony budżet i nie potrzebujesz tych wszystkich wodotrysków, to strzałem w dziesiątkę może okazać się Xblitz Z9. Choć zapłacisz za niego tylko dwie stówki, to i tak możesz liczyć na rozdzielczość Full HD i na tryb parkingowy. Kąt widzenia jest tutaj nieco węższy – wynosi 140 stopni – ale w większości przypadków to i tak wartość w zupełności wystarczająca.

Są też osoby, które nie lubią mieć niczego, co przysłania im widoczność. Właśnie z myślą o nich powstał Navitel MR250 NV. To wideorejestrator zintegrowany z lusterkiem samochodowym. W jego centralnej części – na 5 calach – wyświetla obraz z kamery przedniej lub kamery cofania. W obu przypadkach mówimy o rozdzielczości Full HD, a kąt widzenia wynosi 160 stopni. To praktyczne i wcale nie takie drogie rozwiązanie.

I inne praktyczne gadżety

Co jeszcze może się przydać podczas jazdy? Ano na przykład słuchawka bluetooth – czasem wszak trzeba gdzieś zadzwonić albo odebrać połączenie, a nie można trzymać telefonu przy uchu. W tej roli dobrze sprawdzi się Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic o wygodnej konstrukcji i całkiem długim czasie działania (czuwać może przez 70 godzin, a rozmawiać przez nią damy radę przez 3,5 godziny).

Jeśli liczysz na coś więcej, to sprawdź Jabra Talk 15 – to model, za który zapłacisz o kilka dyszek więcej, ale w zamian będziesz cieszyć się rozmowami bez jakichkolwiek szumów, jeszcze większym komfortem oraz czasem działania dochodzącym do 6 godzin rozmów i 336 godzin czuwania. Choć ma już swoje lata, to wciąż jedno z najbardziej godnych polecenia urządzeń tego rodzaju.

Jeśli chcesz korzystać z różnych gadżetów w samochodzie, to przyda ci się także akcesorium takie jak Xblitz R2 Quick Charge. To rozdzielacz, który umieszczasz w gnieździe zapalniczki, aby uzyskać… dwa gniazda zapalniczki, a do tego jeszcze dwa porty USB. Jeden z tych ostatnich obsługuje ponadto technologię szybkiego ładowania Quick Charge 3.0, więc błyskawicznie uzupełnisz energię w akumulatorze swojego smartfona.

A bez jakiego gadżetu ty nie wyobrażasz sobie majówkowej (czy też jakiejkolwiek innej) wyprawy samochodowej?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.

