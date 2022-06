Wielu z nas ucieka na działkę lub do domku letniskowego, szukając odpoczynku od elektroniki i Internetu. To dobry plan, ale w tych miejscach również mogą przydać się gadżety i rozmaite urządzenia – tyle, że inne.

Praktyczne gadżety na działkę i do domku letniskowego

Zastanawiasz się jak urządzić mały domek letniskowy lub ogródek działkowy? Aby czerpać jeszcze więcej przyjemności z odpoczynku w takich miejscach, warto postarać się o praktyczne gadżety elektroniczne – o ile, oczywiście, masz tam dostęp do energii elektrycznej.

Co przyda się na działce? Grill i lodówka to podstawa

Zanim przejdziemy do konkretów podkreślmy jednak, że na dobrą sprawę kluczową kwestią będzie inwestycja w… przedłużacze sieciowe, a najlepiej: w listwy przeciwprzepięciowe, które nie tylko oddają do twojej dyspozycji dodatkowe gniazdka elektryczne, ale też zabezpieczą podłączone urządzenia przed wieloma potencjalnymi awariami.

No dobrze, ale jakie urządzenia? Pierwszą kategorię stanowi sprzęt – nazwijmy go – spożywczy. Na działce i przy domku letniskowym przyda się elektryczny grill ogrodowy, będący ciekawą alternatywą dla tych węglowych. Warto też pomyśleć o lodówce turystycznej, dzięki której zawsze będziesz mieć pod ręką schłodzony napój, przynoszący ulgę w upalny dzień.



Przykładowa lodówka turystyczna: Raven ELT002N

Kolejną kategorią jest sprzęt RTV, dzięki któremu podczas urlopu będziesz cieszyć się muzyką i rozmaitymi programami. Bezprzewodowe głośniki bluetooth sprawdzają się w tym zastosowaniu lepiej niż dobrze, a do tego jeszcze warto pomyśleć o telewizorze…

Jaki telewizor na działkę lub do domku wybrać?

Przykładowo Samsung ma w swojej ofercie coś takiego jak The Terrace – to telewizor odporny na różne warunki atmosferyczne, zgodnie z nazwą stworzony właśnie z myślą o zastosowaniu na tarasie czy wewnątrz ogródkowej altanki. Jego cena skutecznie jednak może odstraszyć (55-calowy model kosztuje około 17 tysięcy złotych). Lepszym rozwiązaniem w polskich warunkach wydają się zatem tanie telewizory, a i wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki.

Za tani telewizor uznajemy sprzęt kosztujący od kilkuset do maksymalnie trzech tysięcy złotych. Właściwie każdy istotny producent ma coś w tej kategorii do zaoferowania – Samsung UE55TU7022K, LG 55NANO753PR, Xiaomi Mi LED TV P1 55 czy Philips 43PUS8506 to tylko kilka przykładów. I jasne – żaden z nich nie jest odporny na deszcz i nie najlepiej radzi sobie ze słonecznymi refleksami, ale każdy potrafi zapewnić mnóstwo emocji podczas wspólnego oglądania meczu czy filmowego seansu na działce.



Niedrogi telewizor Xiaomi Mi LED TV P1 55

Zupełnie zrozumiałe jest też, że na działkę czy domek letniskowy niewielu kupuje telewizję satelitarną, a o kablowej w ogóle często można zapomnieć. To nic, bo w zupełności wystarczy darmowa telewizja naziemna. Każdy nowy telewizor jest przystosowany do jej odbioru, a jeśli chcesz wykorzystać starszy odbiornik, to sprawdź w podlinkowanym poradniku, jaki dekoder DVB-T2 warto kupić za około 100 złotych. Do tego będziesz potrzebować jeszcze tylko anteny, którą też kupisz za podobne pieniądze.

Co jeszcze warto mieć ze sobą na działce?

Jakie jeszcze są przydatne gadżety na działkę? Sprawdź podlinkowany poradnik, aby poznać odpowiedź. To jednak ty właśnie najlepiej wiesz, czego potrzebujesz – zadbaj o gadżety, które mogą ci się przydać i unikaj wszystkich tych, które mogą ci uniemożliwić prawdziwy relaks.

Dobrym pomysłem może być na przykład czytnik e-booków (koniecznie z ekranem ułatwiającym czytanie w pełnym słońcu) – jeśli chcesz nadrobić książkowe zaległości. Jeżeli zaś chcesz się zrelaksować przy ulubionej muzyce – pomyśl o słuchawkach: najlepiej bezprzewodowych (szczególnie jeśli zamierzasz się przy tym opalać).

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.