Tanie gadżety na wakacje. Możesz już iść do sklepu

Wyjazd na krótsze lub dłuższe wakacje już na horyzoncie? Jeśli tak, to w Biedronce możesz znaleźć kilka ciekawych gadżetów na urlop. Najtańsze z nich kupisz już za niecałe 10 zł.

Najnowsza oferta Biedronki trwa od 17 lipca. Oznacza to, że większość produktów z ostatniej gazetki promocyjnej można już kupić w sklepach. To doskonała okazja, aby wyposażyć się m.in. w pojemny powerbank lub uchwyt do selfie na wakacyjne wojaże.

Okazje w Biedronce na wakacje. Elektronika i nie tylko

Wyjazd na wakacje bez powerbanka? Ten niewielki gadżet do telefonu zawsze warto mieć pod ręką. W nagłej sytuacji, kiedy zabraknie prądu – jego obecność jest wyjątkowo ważna. Nie zawsze potrzebujemy dużego magazynu energii o pojemności 20 tys. mAh. Często wystarczy nawet 10 tys. mAh, aby bez problemów poruszać się po obcym mieście i nie obawiać się o wyłączenie nawigacji na telefon lub utraty kontaktu ze znajomymi.

W cenie niespełna 50 zł w Biedronce od 17 lipca można kupić powerbank o pojemności 10 tys. mAh sygnowany logo Setty. To wyjątkowo prosta konstrukcja, którą wyposażono w cztery diody informujące o stanie naładowania, wejście/wyjście USB-C, dwa wyjścia USB-A oraz jedno wejście micro USB. Choć brak w nim jakichkolwiek udogodnień, ten powerbank jest tani i warto mieć go w plecaku podczas wyjazdów.

Jeśli jednak o energię na wyjeździe się nie obawiasz, w popularnym dyskoncie znalazł się selfie stick za 29,99 zł z obrotowym uchwytem i pilotem Bluetooth. Jego maksymalna długość to 102 cm, a więc wystarczająco, aby “uchwycić” w kadrze możliwie dużo wakacyjnych widoków.

Jest też organizer (z kilkoma przegródkami, m.in. na przewody, słuchawki, powerbanki etc.) lub wodoodporne etui w tej samej cenie. To drugie przyda się, jeśli planujesz wyjazd nad wodę i boisz się o zalanie telefonu. Produkt z Biedronki został wyposażony w gąbkę wypornościową oraz okno na tylny aparat. Nie brakuje też przezroczystej przedniej części, która pozwoli ci sterować telefonem bez najmniejszych przeszkód.

Dyskont przygotował też kilka artykułów dla fanów survivalu. Jeśli więc planujesz wypad w “dzicz”, za 9,99 zł możesz wybierać spośród krzesiwa magnezowego, bransoletki z krzesiwem (5 w 1), wielofunkcyjnej karty przetrwania, pasa taktycznego i gwizda z kompasem. Za 44,99 zł kupisz natomiast powerbank solarny o pojemności 5 tys. mAh, profesjonalny kompas z pokrowcem lub latarkę solarną.