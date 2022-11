Galax GeForce RTX 4090 HOF to karta graficzna, która została zaprojektowana z myślą o biciu rekordów wydajności – konstrukcja została przystosowana do pracy w ekstremalnych warunkach i zadowoli nawet najbardziej wymagających overclockerów.

GeForce RTX 4090 już przy standardowych ustawieniach imponuje osiągami – karta dominuje w rankingach wydajności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ją dodatkowo podkręcić.

Ekstremalna wersja GeForce RTX 4090 do bicia rekordów wydajności

Na rynku pojawiła się cała gama niereferencyjnych, ulepszonych kart GeForce RTX 4090. Warto tutaj zwrócić uwagę na najnowszą propozycję firmy Galax – model GeForce RTX 4090 HOF (Hall of Fame) to konstrukcja zaprojektowana z myślą o podkręcaniu. Szczególnie tym ekstremalnym.

W sieci pojawiły się zdjęcia karty. Uwagę zwraca przeprojektowana, biała płytka drukowana – znajdziemy tutaj układ graficzny Nvidia Ada Lovelace AD102, 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit, a także POTĘŻNĄ sekcją zasilania (28+4 fazy).

Producent zastosował też dwa 16-pinowe złącza zasilania 12VHPWR – to istotny element tej karty, bo będzie można do niej wgrać niestandardowy BIOS z limitem mocy podniesionym do 1000 W (!). Obecne, niestandardowe konstrukcje korzystają z jednej styczki i oferują tutaj maksymalnie 600 W.

Zapytacie - po co tak wysokie limity mocy? Wprawdzie przy standardowym użytkowaniu komputera trudno będzie wykorzystać potencjał karty, ale BIOS sprawdzi się przy ekstremalnym podkręcaniu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod chłodzenia, bo w teorii pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszej wydajności.

Jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie karta trafi do sprzedaży. Fotki sprzętu udostępnił overclocker Rauf, co może sugerować, że niebawem opublikuje on nowe rekordy wydajności z użyciem karty Galax GeForce RTX 4090 HOF.

Źródło: Nordic Hardware, WCCFTech