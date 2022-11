Wizualnie Atomic Heart wygląda naprawdę dobrze, tak samo jak na poprzednich materiałach wideo promujących tę produkcję. Nie można jednak już teraz przesądzać, że otrzymamy hit pozbawiony mankamentów.

To nie BioShock. Walka z bossem na nowym materiale z Atomic Heart

Sporo osób zaliczyło Atomic Heart do grona najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Wprawdzie ostatecznie premiera odbędzie się z poślizgiem, ale nadzieje związane z tym tytułem pozostają ogromne. Przynajmniej wśród tych, którzy nie zapowiadają bojkotu [grę przygotowuje rosyjskie studio - przyp. red.].

Z pewnością nie zalicza się do tego grona redakcja IGN. To właśnie na jej kanale w serwisie YouYube odbyła się prezentacja ostatniego zwiastuna z datą premiery, a teraz opublikowano tam coś jeszcze ciekawszego - gameplay. Dziennikarze zarejestrowali ponad 10 minut rozgrywki, całość skupia się na walce z jednym z bossów. To Hedgie, który pojawiał się na wcześniejszych materiałach promujących tę grę. Teraz jest okazja sprawdzić, na co konkretnie będzie go stać. Gameplay pokazuje też część arsenału, jaki zostanie oddany do dyspozycji graczy i chyba ponownie przypomina nam, że Atomic Heart ma szanse przewijać się w zestawieniach gier z najładniejszą grafiką.

Atomic Heart gameplay

Grafika jest najważniejsza, ale co z resztą?

Atomic Heart to pewien miks gatunków, sami twórcy zmieniali nawet swoje stanowisko. Ostatecznie stanęło na tym, że otrzymamy RPG akcji. Wzrastająca ilość informacji i materiałów wideo sugeruje, że zbliżamy się do premiery. Niestety pojawiają się też doniesienia zza kulis, które, jeśli są prawdziwie, niekoniecznie nastrajają optymizmem.

Mówi się bowiem o tym, iż projekt dotknął crunch, a części osób zajmujących się rozwojem gry nie przypadły do gustu częste zmiany koncepcji na całość (to akurat pasuje do faktu, iż oficjalnie korygowano stanowisko odnośnie tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, początkowo mówiono o strzelance). Na forum resetera można natrafić niestety także na sugestie o braku obiecanych premii i ogólnym kiepskim zarządzaniu w studiu oraz o przygotowywaniu całości pod kątem filmowej otoczki. Alternatywna wizja Związku Radzieckiego ma przyciągać przede wszystkim klimatem, fabułą oraz dopracowaną grafiką. Jak wiadomo, takie podejście nie zawsze kończy się najlepiej.

Nie od dziś jest jasne, że partnerem twórców Atomic Heart jest NVIDIA, gra wykorzysta technologie tej firmy. Także ray tracing i DLSS 3.

Kiedy premiera Atomic Heart?

Jak już wspomnieliśmy, Atomic Heart nie zadebiutuje w tym roku. Zainteresowani mogą nastawiać się na zabawę od 21 lutego 2023 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Już od dnia premiery ma pojawić się także w Xbox Game Pass.

Źródło: IGN, resetera