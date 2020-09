Dzisiaj wielki dzień dla hardkorowych graczy, bo na rynku debiutuje karta GeForce RTX 3090. Jak wygląda kwestia dostępności niereferencyjnych modeli? Postanowiliśmy to sprawdzić!

GeForce RTX 3090 to topowy przedstawiciel generacji Nvidia Ampere, który plasuje się jeszcze wyżej niż GeForce RTX 3080. Producent podkreśla jednak, że jest to karta dla wąskiego grona odbiorców – powinna zainteresować najbardziej wymagających graczy, a także profesjonalistów, wykorzystujących komputer do bardziej ambitnych zastosowań (np. edycji filmów, renderowania lub badań naukowych).

Specyfikacja karty GeForce RTX 3090

Jak wygląda specyfikacja karty? Znajdziemy tutaj mocniejszą wersję procesora graficznego Ampere GA102 oraz 24 GB pamięci wideo typu GDDR6X 384-bit o ogromnej przepustowości 936 GB/s.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-200 Ampere GA104-300 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 Rdzenie RT 82 (2. gen) 68 (2. gen) 46 (2. gen) Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 272 (3. gen) 184 (3. gen) Taktowanie GPU 1395 - 1695 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1725 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W Cena $1499 $699 $499

Warto jednak mieć na uwadze, że karta cechuje się też większym poborem energii elektrycznej. Współczynnik TGP został oszacowany na 350 W – w referencyjnym modelu Founders Edition konieczne jest podpięcie 12-pinowej wtyczki zasilającej, a w wersjach niereferencyjnych można spotkać dwie lub nawet trzy 8-pinowe.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego testu, gdzie sprawdziliśmy niereferencyjną wersję ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (i to nawet w rozdzielczości 8K!).

GeForce RTX 3090 już w sprzedaży – ceny modeli niereferencyjnych

GeForce RTX 3090 w wersji Founders Edition został wyceniony na 7029 złotych. Potwierdziły się jednak zapowiedzi Nvidii o słabej dostępności akceleratora - zakup „referenta” na polskiej stronie producenta praktycznie graniczył z cudem.

Sprawdziliśmy też oferty dużych sklepów z elektroniką i część z nich już opublikowała pierwsze oferty przedsprzedaży modeli niereferencyjnych. Poniżej część oferty sklepu Komputronik.

Najtańsze wersje partnerskie zostały wycenione na około 7400 – 7600 złotych, ale za lepsze konstrukcje trzeba wydać już około 7800 - 8000 złotych (a czasami nawet jeszcze więcej).

Czy to dużo? To zależy. Warto pamiętać, że RTX 3090 nie jest kartą dla zwykłych graczy (ci zapewne wybiorą model GeForce RTX 3080). GeForce RTX 3090 to sprzęt głównie dla profesjonalistów, którzy będą potrafili wykorzystać pełny potencjał karty (szczególnie ogromnej pojemności VRAM), a wtedy zakup na pewno zwróci się z nawiązką.

Źródło: Nvidia, Komputronik, inf. własna

